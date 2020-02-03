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03 лютого 2020, понеділок, 10:07 372
Суспільство 2020-02-03T12:00:04+02:00
Українські Новини
Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик

Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик

Тетяна Зотова
Голик Юрій, Будівництво, Автодороги, Школа, Навчальні заклади
Школа у місті Вишневе, Київська область Фото: КМУ
Школа у місті Вишневе, Київська область Фото: КМУ

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик разом з головою Київської ОДА Олексієм Чернишовим перевірили хід робіт по будівництву нових шкіл у Вишневому та Українці. Як повідомив Голик, школи будуть відкриті через декілька тижнів.

Він нагадав, що школа у Вишневому – сумнозвісний раніше місцевий довгобуд. На даний момент у старому корпусі школи, розрахованому на 350 осіб, у дві зміни навчається утричі більше дітей.

"Новий корпус школи тут був потрібен давно. Його почали будувати у 2006-му році. В 2013-му припинили. У 2017-му відновили. У 2020-му нарешті новий корпус буде відкритий", - написав Голик в Facebook.

Тим часом відкриття школи в Українці заплановано на 15 березня, повідомив радник прем'єра.

Голик також опублікував фото і відео з навчальних закладів, на яких видно, що там вже майже все готово до відкриття.

Школа у Вишневому

Школа у Вишневому

Школа у Вишневому

Школа в Українці

Школа в Українці

Школа в Українці

Нагадаємо, з початку 2020 року в Україні стартував проект "Велике будівництво", ініційований президентом Володимиром Зеленським. Під "Великий будівництвом" мається на увазі будівництво в усіх регіонах України сотень шкіл, дитсадків, стадіонів, а також капітальний ремонт і будівництво тисяч кілометрів доріг.

Будівництво інфраструктурних об'єктів курує Юрій Голик. Він є також радником глави Укравтодору. Нещодавно Голик повідомляв, що підхід до ремонтних і будівельних дорожніх робіт кардинально зміниться. Дороги більше не будуть ремонтуватися частково, проекти будуть виконуватися повністю і, по можливості, упродовж року.

Приклад ефективності цієї концепції був продемонстрований минулоріч, коли менш ніж за три місяці були капітально відремонтовані 130 км траси Запоріжжя-Маріуполь.

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