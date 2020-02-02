3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?"

3 лютого 2020 року, об 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація мусульман чи непрофесіоналізм?" Спікери: Саїд Ісмагілов, муфтій ДУМУ УММА; Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу; Ігор Козловський, релігієзнавець, кандидат історичних наук; Анвар Деркач, голова ГО "Асоціація мусульман-біженців "Азан"; Денис Коляда, Міністерство культури України. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх