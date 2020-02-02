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  • 3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?"
02 лютого 2020, неділя, 20:24 18
Прес-центр 2020-02-02T20:52:29+02:00
Українські Новини
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?"

3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?"

Алина Заика

3 лютого 2020 року, об 13:00  в прес-центрі інформаційного агентства  "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація мусульман чи непрофесіоналізм?"

Спікери:  

  • Саїд Ісмагілов, муфтій ДУМУ УММА;
  • Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу;
  •  Ігор Козловський, релігієзнавець, кандидат історичних наук;
  •  Анвар Деркач, голова ГО "Асоціація мусульман-біженців "Азан";
  •  Денис Коляда, Міністерство культури України.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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