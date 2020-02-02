3.02.20 11:00 Прес-конференція: "Організація показової страти в інтересах фармкомпаній"

3 лютого 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Організація показової страти в інтересах фармацевтичних компаній, що реалізують онкопрепарати".

Конкретні прокурори Офісу ДП штучно створюють докази, які не відповідають дійсності і показово притягують до відповідальності невинних осіб з метою лобіювання інтересів конкретних гравців ринку фармацевтичного бізнесу, і демонстрації їх рівня підтримки з боку посадових осіб.

В результаті тисячі онкохворих будуть змушені купувати препарати за високою ціною в Україні без можливості купити препарат по ціні нижче з Європи.

Хоча мова у справі йде про фальсифікації препаратів від смертельних захворювань, але не надано жодного факту смерті і немає жодної постраждалої людини, пов'язаної зі справою.

Спікери: адвокати: Онученко Дмитро, Гаврилюк Марина та спеціаліст у сфері фармакології.

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Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

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