3.02.20 11:00 Прес-конференція: "Організація показової страти в інтересах фармкомпаній"

3 лютого 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Організація показової страти в інтересах фармацевтичних компаній, що реалізують онкопрепарати". Конкретні прокурори Офісу ДП штучно створюють докази, які не відповідають дійсності і показово притягують до відповідальності невинних осіб з метою лобіювання інтересів конкретних гравців ринку фармацевтичного бізнесу, і демонстрації їх рівня підтримки з боку посадових осіб. В результаті тисячі онкохворих будуть змушені купувати препарати за високою ціною в Україні без можливості купити препарат по ціні нижче з Європи. Хоча мова у справі йде про фальсифікації препаратів від смертельних захворювань, але не надано жодного факту смерті і немає жодної постраждалої людини, пов'язаної зі справою. Спікери: адвокати: Онученко Дмитро, Гаврилюк Марина та спеціаліст у сфері фармакології. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх