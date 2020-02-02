підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
  • Новини
  • Політика
  • Закон про зменшення штрафів за порушення трудового законодавства набув чинності
02 лютого 2020, неділя, 13:35 33
Політика 2020-02-02T13:46:35+02:00
Українські Новини
Закон про зменшення штрафів за порушення трудового законодавства набув чинності

Закон про зменшення штрафів за порушення трудового законодавства набув чинності

Анна Рудык
Верховна Рада, Трудовий кодекс, трудове законодавство
Трудова книжка
Трудова книжка

Сьогодні, 2 лютого, офіційно набув чинності законопроект №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)", який був опублікований у виданні Верховної Ради "Голос України".

Так, згідно законопроекту, вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України щодо зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

Тепер фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків карається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.

А щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю і є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

Однак, зазначається, що якщо це порушення було вчинене повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - воно карається в тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.

Також Українські Новини писали, що зміниться в трудовому законодавстві.

А з Нового року 2019 зросли штрафи за порушення трудового законодавства.

Більше новин про: Верховна Рада Трудовий кодекс трудове законодавство

Бойовики 15 разів обстріляли позиції ООС: загинув український військовий, ще двоє - поранені
За межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу
Новини
Польща на 25% частіше стала відмовляти українцям у в'їзді в країну 15:17
Українська режисер Ірина Цілик завоювала престижну нагороду на кінофестивалі "Санденс" в США 14:19
В ЄС вступили в силу нові правила отримання віз: що змінилося 13:55
Закон про зменшення штрафів за порушення трудового законодавства набув чинності 13:35
Пожежа в церкві на Закарпатті. Фото: ДСНС
На Закарпатті у масштабній пожежі згоріла церква Святого Василя Великого 13:10
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
В екоінспекції Харківської області пояснили свої лідерські позиції пріоритетністю роботи по збереженню лісу від незаконної вирубки 23:03
4 лютого Верховна Рада призначить третього віце-прем'єра - ЗМІ 11:00
ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз 16:30
Через Нефьодова бюджет України недоотримає мільярди гривень, - депутат Холодов 21:34
більше новин
У Раді немає 300 голосів для скасування адвокатської монополії, - нардеп Цимбалюк 16:25
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу 09:17
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз 16:30
більше новин
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok