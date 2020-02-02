Закон про зменшення штрафів за порушення трудового законодавства набув чинності

Сьогодні, 2 лютого, офіційно набув чинності законопроект №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)", який був опублікований у виданні Верховної Ради "Голос України".

Так, згідно законопроекту, вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України щодо зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства.

Тепер фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків карається у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.

А щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю і є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

Однак, зазначається, що якщо це порушення було вчинене повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - воно карається в тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.

Також Українські Новини писали, що зміниться в трудовому законодавстві.

А з Нового року 2019 зросли штрафи за порушення трудового законодавства.