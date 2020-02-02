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  • 3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!"
02 лютого 2020, неділя, 13:35 51
Прес-центр 2020-02-02T14:22:11+02:00
Українські Новини
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!"

3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!"

Алина Заика

3 лютого 2020 року, о 14:30  в прес-центрі інформаційного агентства  "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Ні продажу української землі латифундистам!"

Учасники:

  • Анатолій Пешко, громадський діяч,  академік, перший віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук, член наглядової ради "Українського інституту політики";
  • Вадим Івченко, народний детутат України від партії "Батьківщина";  
  • Олександр Колтунович, народний депутат України від партії "Опозиційна платформа - за життя";
  • Геннадій Новіков, співголова Об'єднаного штабу захисту української землі  "Аграрний союз України";
  • Оксана Устименко, член правління Асамблеї аграрних палат;  
  • Сергій Тамарін,  голова київського осередку "Національного корпусу";
  •  представник від  партії "Свобода".

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net 

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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