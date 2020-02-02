3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!"

3 лютого 2020 року, о 14:30 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Ні продажу української землі латифундистам!" Учасники: Анатолій Пешко, громадський діяч, академік, перший віце-президент Академії економічних наук України, доктор економічних наук, член наглядової ради "Українського інституту політики"; Вадим Івченко, народний детутат України від партії "Батьківщина"; Олександр Колтунович, народний депутат України від партії "Опозиційна платформа - за життя"; Геннадій Новіков, співголова Об'єднаного штабу захисту української землі "Аграрний союз України"; Оксана Устименко, член правління Асамблеї аграрних палат; Сергій Тамарін, голова київського осередку "Національного корпусу"; представник від партії "Свобода". Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal