4 лютого Верховна Рада призначить третього віце-прем'єра - ЗМІ

Голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль заявив, що у випадку, якщо ВР підтримає його кандидатуру на посаду міністра регіонального розвитку, то він також стане віце-прем'єром і буде курирувати питання розвитку регіонів на міжсекторальному рівні.

"Посада віце-прем'єра потрібна для того, щоб мати можливість скоординувати питання сталого регіонального розвитку з іншими міністерствами. Тобто це буде і економіка, і інфраструктура, і Мінрегіон, міністром якого пропонується стати. Робота буде на зрізі декількох міністерств", - заявив Денис Шмигаль в інтерв'ю Укрінформу.

У той же час, відзначає видання, 4 лютого у Верховній Раді планується голосування за відставку нинішнього міністра Олени Бабак і призначення Дениса Шмигаля віце-прем'єром і міністром розвитку громад і територій.

Також, порівнюючи роботу на держслужбі під час різних президентів, Денис Шмигаль зазначив, що на даний момент створені найкращі умови для роботи в держуправлінні.

"Сьогодні умови роботи губернаторів близькі до ідеальних, тому що є дуже прозорі вимоги, дуже чіткі KPI, ані тиску, ані корупційних вимог, немає якогось нездорового впливу. Це, я думаю, насправді кращі умови за час незалежної України", - наголосив голова Івано-Франківської ОДА.

Своє повернення на держслужбу Денис Шмигаль аргументував тим, що вірить у прагнення команди Зеленського змінити країну.

"Для мене це одночасно можливість реалізувати амбіції і зробити щось хороше для України. І ми дійсно дуже швидко рухаємося до позитивних змін", - заявив Голова ОДА.

Нагадаємо, 17 січня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав відставку глави Міністерства розвитку громад і територій Олени Бабак і запропонував призначити на посаду міністра Дениса Шмигаля, який на даний момент є головою Івано-Франківської ОДА.