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01 лютого 2020, субота, 22:20 3
Події 2020-02-01T22:47:55+02:00
Українські Новини
У Києві з Дніпра виловили пакет з головою чоловіка

У Києві з Дніпра виловили пакет з головою чоловіка

Ярина Вацяк
Оболонь, Тіло, Голова, Дніпро, Труп, вбивство
У Дніпрі знайшли голову чоловіка. Фото: ГУ НП Києва
У Дніпрі знайшли голову чоловіка. Фото: ГУ НП Києва

В Оболонському районі Києві, поблизу затоки "Собаче гирло", двоє рибалок виловили пакет, у якому знаходилась голова чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в м. Києві.

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють особу і проводять пошуки тіла загиблого. Кінологами обстежено берегову зону річки Дніпро, а також водолазами та працівниками річкової поліції обстежено акваторію затоки. Попередньо встановлено, що це чоловік, віком близько 60-70 років", - йдеться в ньому.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, аби встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.

У Києві шукають обезголовлене тіло чоловіка. Фото: ГУ НП КиєваУ Києві шукають обезголовлене тіло чоловіка. Фото: ГУ НП Києва

Як повідомляли Українські Новини, у Києві з Дніпра поблизу Гідропарку дістали тіло жінки.

Також під Південним мостом виявили тіло утопленика.

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