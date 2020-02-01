У Києві з Дніпра виловили пакет з головою чоловіка

В Оболонському районі Києві, поблизу затоки "Собаче гирло", двоє рибалок виловили пакет, у якому знаходилась голова чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в м. Києві.

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють особу і проводять пошуки тіла загиблого. Кінологами обстежено берегову зону річки Дніпро, а також водолазами та працівниками річкової поліції обстежено акваторію затоки. Попередньо встановлено, що це чоловік, віком близько 60-70 років", - йдеться в ньому.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, аби встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.

У Києві шукають обезголовлене тіло чоловіка. Фото: ГУ НП Києва

Як повідомляли Українські Новини, у Києві з Дніпра поблизу Гідропарку дістали тіло жінки.

Також під Південним мостом виявили тіло утопленика.