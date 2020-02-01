підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
  • Новини
  • Події
  • У центрі Києва Volkswagen протаранив Renault і врізався в Geely: є постраждалі
01 лютого 2020, субота, 08:48 7
Події 2020-02-01T09:26:08+02:00
Українські Новини
У центрі Києва Volkswagen протаранив Renault і врізався в Geely: є постраждалі

У центрі Києва Volkswagen протаранив Renault і врізався в Geely: є постраждалі

Надежда Комендантова
ДТП в Києві, ДТП з постраждалими, ДТП з авто, ДТП

В ніч на 1 лютого в Києві за адресою вулиця Юрія Іллєнка, 36/1 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулись автомобілі Volkswagen Touareg, Geely Emgrand і Renault Laguna.

Аварія трапилася близько 03:15. Про це повідомляє Інформатор.

Співробітники патрульної поліції категорично відмовилися коментувати ситуацію і посилалися на слідчі дії. Однак виданню вдалося дізнатися від очевидців, що Volkswagen їхав зі сторони Дорогожичів і врізався в Renault і, перевертаючись, вдарив Geely, який їхав в протилежному напрямку.

Volkswagen врізався в Renault. Volkswagen врізався в Renault.

Усі автомобілі були розкидані по дорозі на відстані близько 200 метрів, а пошкоджені частини машини можна було знайти в радіусі 300 метрів. Попередньо, в лікарні госпіталізували двох чоловіків.

У ніч на 1 лютого в Києві за адресою вулиця Юрія Іллєнка, 36/1 сталося масштабне ДТП з постраждалими. Фото: ІнформаторВ ніч на 1 лютого в Києві за адресою вулиця Юрія Іллєнка, 36/1 сталося масштабне ДТП з постраждалими. Фото: Інформатор

Так як спочатку надійшла інформація про те, що в одній з машин затиснутий потерпілий, були направлені рятувальники ДСНС, але на щастя, їх допомога не знадобилася. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Детальну схему ДТП і інші подробиці події належить з'ясувати правоохоронцям.

Більше новин про: ДТП в Києві ДТП з постраждалими ДТП з авто ДТП

Сьогодні Україна має виплатити МВФ 55 млн спецправ запозичення
МВС заявляє, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка виявилося брехнею
Новини
Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу 09:17
ДТП у Києві. Фото: Інформатор
У центрі Києва Volkswagen протаранив Renault і врізався в Geely: є постраждалі 08:48
Тільки четверо "слуг народу" відвідали Давос за свій рахунок, решта – за гроші олігархів, - Дубинський 08:17
Сьогодні запрацювала програма доступного кредитування для підприємців 07:02
Від двох до 217 тис. гривень: скільки витратили міністри на відрядження в минулому році 07:00 Документ
більше новин
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета 16:29
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ 11:09
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
Імперія Барщовського на межі краху, - блогер 10:49
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
більше новин
У Раді немає 300 голосів для скасування адвокатської монополії, - нардеп Цимбалюк 16:25
Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета 16:29
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість 11:44
Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ 14:18
У 2019 році закарпатці скоротили споживання газу на 19% 16:38 Прес-реліз
більше новин
Від двох до 217 тис. гривень: скільки витратили міністри на відрядження в минулому році
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok