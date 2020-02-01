У центрі Києва Volkswagen протаранив Renault і врізався в Geely: є постраждалі

В ніч на 1 лютого в Києві за адресою вулиця Юрія Іллєнка, 36/1 сталася масштабна ДТП з постраждалими. Зіткнулись автомобілі Volkswagen Touareg, Geely Emgrand і Renault Laguna.

Аварія трапилася близько 03:15. Про це повідомляє Інформатор.

Співробітники патрульної поліції категорично відмовилися коментувати ситуацію і посилалися на слідчі дії. Однак виданню вдалося дізнатися від очевидців, що Volkswagen їхав зі сторони Дорогожичів і врізався в Renault і, перевертаючись, вдарив Geely, який їхав в протилежному напрямку.

Volkswagen врізався в Renault.

Усі автомобілі були розкидані по дорозі на відстані близько 200 метрів, а пошкоджені частини машини можна було знайти в радіусі 300 метрів. Попередньо, в лікарні госпіталізували двох чоловіків.

В ніч на 1 лютого в Києві за адресою вулиця Юрія Іллєнка, 36/1 сталося масштабне ДТП з постраждалими. Фото: Інформатор

Так як спочатку надійшла інформація про те, що в одній з машин затиснутий потерпілий, були направлені рятувальники ДСНС, але на щастя, їх допомога не знадобилася. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Детальну схему ДТП і інші подробиці події належить з'ясувати правоохоронцям.