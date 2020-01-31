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  • В екоінспекції Харківської області пояснили свої лідерські позиції пріоритетністю работы по сохранению леса от незаконной вырубки
31 січня 2020, пʼятниця, 23:03 5
Економіка 2020-01-31T23:19:34+02:00
Українські Новини
В екоінспекції Харківської області пояснили свої лідерські позиції пріоритетністю работы по сохранению леса от

В екоінспекції Харківської області пояснили свої лідерські позиції пріоритетністю работы по сохранению леса от незаконной вырубки

Ольга Фандорина
Держекоінспекція, Вирубка лісів
Інеса Сосина
Інеса Сосина

Екологічна інспекція Харківщини завершила минулий рік, здійснивши 3009 перевірок і залучила за результатами виявлених порушень до адміністративної відповідальності 2465 осіб.

За словами в. о. начальника Державної екологічної інспекції в Харківській області Інеси Сосиной: "Екоінспекція Харківської області не випадково посіла друге місце в рейтингу екоинспекций країни за результатами здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2019 рік. - такий результат, на думку очільниці, абсолютно закономірним завдяки вірно обраній пріоритетів у напрямах діяльності відомства і ефективно налагодженій взаємодії інспекції з громадськістю ".

Керівник відомства підкреслила, що Харківська екоінспекція, визначивши пріоритетним напрямком діяльності в 2019 році запобігання незаконній вирубці лісу, за результатами планових та позапланових перевірок нарахувала збитків завданих лісу незаконною вирубкою на суму понад 29 млн. грн, що в 55 разів більше, ніж у 2018 році .

Для припинення незаконно призначених рубок, екоінспекцією подані позови в лісогосподарських підприємств щодо застосування заходів реагування в частині припинення виконання робіт на відповідних лісових ділянках. В даний час винесено два рішення на користь обласної держекоінспекції.

"Незважаючи на те, що основним завданням Державної екологічної інспекції в Харківській області є виконання річного плану здійснення державного нагляду (контролю), екоінспекція з метою виконання основних завдань, визначених Урядом, вже здійснила протягом 2019 огляд 1147,00 га лісових ділянок Харківщини і активно продовжить роботу в даному напрямку і в поточному році ", - зазначила в. о. головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Харківської області.

Довідка

Після наради з питань боротьби з незаконною вирубкою лісів, яку 17 липня 2019 провів в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації Президент України Володимир Зеленський, в Харківській області створили нові лісові насадження на площі близько 3 тис. га.

Крім того, у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 09.07.2019 № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" та набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів "(№ 2708-VИИИ від 25.04.2019) посилено контроль за використанням і охороною лісів, в тому числі про прийняття відповідних законодавством заходів протидії незаконним проведення рубок.

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