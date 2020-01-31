Екологічна інспекція Харківщини завершила минулий рік, здійснивши 3009 перевірок і залучила за результатами виявлених порушень до адміністративної відповідальності 2465 осіб.

За словами в. о. начальника Державної екологічної інспекції в Харківській області Інеси Сосиной: "Екоінспекція Харківської області не випадково посіла друге місце в рейтингу екоинспекций країни за результатами здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2019 рік. - такий результат, на думку очільниці, абсолютно закономірним завдяки вірно обраній пріоритетів у напрямах діяльності відомства і ефективно налагодженій взаємодії інспекції з громадськістю ".

Керівник відомства підкреслила, що Харківська екоінспекція, визначивши пріоритетним напрямком діяльності в 2019 році запобігання незаконній вирубці лісу, за результатами планових та позапланових перевірок нарахувала збитків завданих лісу незаконною вирубкою на суму понад 29 млн. грн, що в 55 разів більше, ніж у 2018 році .

Для припинення незаконно призначених рубок, екоінспекцією подані позови в лісогосподарських підприємств щодо застосування заходів реагування в частині припинення виконання робіт на відповідних лісових ділянках. В даний час винесено два рішення на користь обласної держекоінспекції.

"Незважаючи на те, що основним завданням Державної екологічної інспекції в Харківській області є виконання річного плану здійснення державного нагляду (контролю), екоінспекція з метою виконання основних завдань, визначених Урядом, вже здійснила протягом 2019 огляд 1147,00 га лісових ділянок Харківщини і активно продовжить роботу в даному напрямку і в поточному році ", - зазначила в. о. головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Харківської області.

Довідка

Після наради з питань боротьби з незаконною вирубкою лісів, яку 17 липня 2019 провів в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації Президент України Володимир Зеленський, в Харківській області створили нові лісові насадження на площі близько 3 тис. га.

Крім того, у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 09.07.2019 № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" та набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів "(№ 2708-VИИИ від 25.04.2019) посилено контроль за використанням і охороною лісів, в тому числі про прийняття відповідних законодавством заходів протидії незаконним проведення рубок.