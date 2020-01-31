Турчинов просить Зеленського заборонити аборти

Всеукраїнський Собор на чолі з колишнім головою РНБО Олександром Турчиновим закликав президента України якомога швидше скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України через демографічну кризу. Заклик пов'язаний з недавнім "електронним переписом", за результатами якого видно, що населення України за 10 років зменшилася на 11 мільйонів.

Про це йдеться в заяві на сайті собору, передає "Страна".

"Україна зараз переживає глибоку демографічну кризу: смертність вдвічі більше, ніж народжуваність, кожен день помирає близько 1620 осіб, тоді як народжується всього 920 дітей, все більш посилюється трудова міграція, зростає статистика розлучень тощо. Україна входить у число 30 "старих" країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше", - йдеться в заяві.

В Соборі підкреслюють, що через міграції країна втрачає трудові та інтелектуальні ресурси. Також вони звертають увагу на проблему дитячого алкоголізму, наркоманію, поширення ВІЛ.

Собор, очолюваний Турчиновим, пропонує невідкладно провести засідання Ради національної безпеки і оборони України, присвячене демографічній кризі та депопуляції в Україні, підготувати й прийняти проект постанови про заходи щодо забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім'ї в Україні. А також розробити закони, які можуть цьому сприяти.

Серед пропозицій є завуальований натяк на заборону абортів: "забезпечення на законодавчому рівні захисту права людини на життя з моменту зачаття до природної смерті".

Також серед вимог - відновити і забезпечити використання в національному законодавстві терміна "стать" замість нав'язуваного нам штучного терміна "гендер".

Як повідомляли "Українські Новини", в Норвегії хотіли обмежити аборти: тисячі громадян вийшли на протести.

Раніше в Ірландії більшість жителів підтримали легалізацію абортів.