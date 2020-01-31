Через Нефьодова бюджет України недоотримає мільярди гривень, - депутат Холодов

"Перебування на посаді глави митниці Максима Нефьодова буде коштувати нам тільки в січні 8 мільярдів гривень. Щодня Держбюджет втрачає на митниці мінімум 200 мільйонів гривень", - про це на своїй сторінці в Facebook заявляє народний депутат фракції "Слуга народу" Андрій Холодов, передають "Подробности".



Також депутат повідомляє, що Нефьодов отримує по $10 тис. зарплати в місяць, посилаючись на сайт електронного декларування доходів.

"Я не проти високих зарплат - але платити їх потрібно за результати. Нефьодову - за виконаний план по митних зборах. Не можеш виконувати завдання - йди в НГО і там роби презентації зі слайдами", - пише політик.



Також він стверджує, що сьогодні на одеській митниці повний розвал, тому що туди "поназначали старих СММ-щиків".

Крім цього, стурбованість викликає інше призначення Нефьодова - Юрія Савчука на посаду в.о. начальника митного поста в аеропорту "Жуляни". За його інформацією Нефьодов обіцяв розібратися, але поки не зробив цього, тому політик написав йому офіційний депутатський запит.

"Юрій Савчук - фігурант як мінімум двох кримінальних справ, пов'язаних з хабарами і схемами мінімізації митної вартості. Однак це чомусь не завадило йому знову отримати посаду на митниці".



Відповідь Нефьодова депутат обіцяє опублікувати і висловлює надію, що читати чиновник ще не розучився.

В процесі написання своїх постів на ФБ, народний депутат отримав інформацію про інші зловживання у ввіреному Нефьодову відомстві.

"Як тільки я почав говорити про провали і корупцію на митниці - мені почали писати в телеграм-канал і на пошту люди, які працюють на митних постах і кожен день бачать, як обкрадають бюджет України. Я вирішив, що буду публікувати такі повідомлення, писати депутатські запити та заяви до Державного бюро розслідувань за кожним таким факток. Особисто звертаюся до глави митниці Максима Нефьодова - якщо ви не знаєте про ці схеми - ось вам інформація, розбирайтеся, якщо знаєте - то чому нічого не робите?".



Далі, Андрій Холодов описує "квіткову" схему, яка завдає шкоди державі мінімум 500 тис. гривень з кожної машини, що ввозить квіти в Україну.



"100 машин на місяць! Збиток колосальний! Але це дані за минулий рік. Зараз ситуація ще гірша. Так само йде питання і з одягом, тканиною, а з нафтопродуктами взагалі окрема історія, на ринку 50 відсотків лівака! Малюють інвойси і немає ніякого покарання", - стверджує депутат.

Холодов впевнений, що подолати цю корупцію можна одним махом, ввівши кримінальну відповідальність за підробку документів і за завдані збитки державі.



"Та влада яка не навела порядок на митниці (а це як перерізана артерія), ВМИРАЄ".



Холодов описав схему на мінімум 600 мільйонів гривень на рік - ввезення імпортних квітів. Далі, він запитує -600 мільйонів - це багато чи мало? 600 мільйонів гривень в цьому році закладено в бюджеті на покупку автобусів для опорних шкіл по всій країні.



600 мільйонів в минулому році було виділено на ремонт всіх спортивних споруд по країні разом узятих. Всього 200 мільйонів виділено на добудову Охматдиту. Ось і вся відповідь. Андрій Холодов крім депутатського запиту і заяви в ДБР, готує також і зміни в законодавство, щоб усунути прогалину в тарифному регулюванні.