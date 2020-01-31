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31 січня 2020, пʼятниця, 18:50 11
Суспільство 2020-01-31T19:00:27+02:00
Українські Новини
У центрі Києва, на мостах і на Лівому березі утворилися пробки: карта

У центрі Києва, на мостах і на Лівому березі утворилися пробки: карта

Ольга Фандорина
Затори в Києві, Карта заторів

У п'ятницю, 31 січня, в Києві утворилися значні затори на дорогах. Про це повідомляє Google Maps.

На правому березі ускладнено рух транспорту на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, Московська, Січових Стрільців, Чорновола, Винниченко, Короленківської, Глибочицькій, Великій Житомирській, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги.

Пробки спостерігаються біля центральних станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Кловській", "Золоті ворота", "Театральна".

Київ скували пробки: карта

При лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті біля метро "Гідропарк", "Лівобережна" та "Чернігівська", на вулиці Бажана біля метро "Славутич", "Осокорки", "Харківська" та "Вирлиця". Також проблеми з рухом зафіксовані на вулиці Дніпровська Набережна, проспекті Соборності, вулиці Сверстюка та Гагаріна.

Київ скували пробки: карта

Проблеми з рухом є на мосту Патона, мосту Метро і Північному мосту.

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