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31 січня 2020, пʼятниця, 18:27 11
Політика 2020-01-31T18:45:09+02:00
Українські Новини
Милованов заявив про чисту корупцію в Аграрному фонді

Милованов заявив про чисту корупцію в Аграрному фонді

Ольга Фандорина
Тимофій Милованов, Аграрний фонд, Фінансова звітність, Корупція
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Мілованов
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Мілованов

Перевірки в Аграрному фонді України показали, що фактичний баланс склав 2,9 млрд грн при заявленому в 7,4 млрд грн. Відео зі звітом в. о. голови правління Аграрний фонд Івана Баришева опублікував у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

За його словами, перевірки в Аграрному фонді України показали, що фігурували у звітності цифри не відповідають фактичним.

"Я попередньо подивився звіт, який мене просто вразив. На папері баланс - 7,4 млрд грн, а фактично - 2,9 млрд грн. На папері прибуток за рік - 16 млн грн, фактично - мінус 1,5 млрд грн... Це - чиста корупція", - сказав Милованов.

Звіт з аграрного фонду. Фото: Тимофій МиловановЗвіт з аграрного фонду. Фото: Тимофій Милованов

Під час перевірок були виявлені прострочені кредити на суму понад 500 млн грн, завищення вартості товарів на 20%, несписані борги та інші порушення.

Як повідомляли Українські Новини, Голова Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був звільнений в цей же день.

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