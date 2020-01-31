Милованов заявив про чисту корупцію в Аграрному фонді

Перевірки в Аграрному фонді України показали, що фактичний баланс склав 2,9 млрд грн при заявленому в 7,4 млрд грн. Відео зі звітом в. о. голови правління Аграрний фонд Івана Баришева опублікував у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

За його словами, перевірки в Аграрному фонді України показали, що фігурували у звітності цифри не відповідають фактичним.

"Я попередньо подивився звіт, який мене просто вразив. На папері баланс - 7,4 млрд грн, а фактично - 2,9 млрд грн. На папері прибуток за рік - 16 млн грн, фактично - мінус 1,5 млрд грн... Це - чиста корупція", - сказав Милованов.

Звіт з аграрного фонду. Фото: Тимофій Милованов

Під час перевірок були виявлені прострочені кредити на суму понад 500 млн грн, завищення вартості товарів на 20%, несписані борги та інші порушення.

Як повідомляли Українські Новини, Голова Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був звільнений в цей же день.