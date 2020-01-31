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31 січня 2020, пʼятниця, 18:01 5
Політика 2020-01-31T18:51:32+02:00
Українські Новини
Законопроекти про журналістську та адвокатську діяльності порушують права людини, - Національна асоціація адво

Законопроекти про журналістську та адвокатську діяльності порушують права людини, - Національна асоціація адвокатів України

Алина Заика

Комітет захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України (НААУ) і ряд інших правозахисників вважають законопроекти про журналістську діяльність, злодіїв в законі, адвокатську монополію і розвідку порушують права людини.

Про це вони повідомили в п'ятницю, 31 січня, в прес-центрі "Українських Новин".

Глава комітету з прав людини НААУ Анна Колесник зазначила, що законопроект "Про інформаційну безпеку" обмежує свободу слова для журналістів через створення організацій, які будуть здійснювати контроль над поданням інформації. 
"Журналістів почали розділяти на професійних і непрофесійних. Причому ця професійність повинна вимірюватися тим, чи ввійде він до тієї організації, яка зможе його контролювати", - заявила Колесник.

Також вона сказала, що законопроект скасовує можливість журналістам безперешкодно відвідувати держустанови, суди, прокуратуру, слідчі органи, поліцію.

Глава комітету підкреслила, що законопроект стосується не тільки обмеження журналісткої діяльності, а й обмеження свободи слова громадян, які мають велику аудиторію в соціальних мережах і відеохостингу, так як провайдери будуть зобов'язані подавати інформацію про них правоохоронним органам.

Член комітету з прав людини НААУ Роман Гайдай зазначив, що законопроект "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" обмежує право громадян на якісну правову допомогу.

 
Правозахисник Едуард Багіров заявив, що законопроект "Про злодіїв в законі" створить в майбутньому правові проблеми через те, що будь-яка людина може стати фігурантом кримінальної виробництва через статус "друга кримінального авторитета".

Також він сказав, що законопроект "Про розвідку" надасть необмежені можливості Національній гвардії, в той час як рівень довіри населення до правоохоронної системи має дуже низький показник.

Джерело : Українські новини

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