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03 лютого 2020, понеділок, 07:14 12
Зовнішня політика 2020-02-03T09:00:03+02:00
Українські Новини
Україна повинна забезпечити повне та прозоре розслідування нападів на журналістів, – доповідь ПАРЄ

Україна повинна забезпечити повне та прозоре розслідування нападів на журналістів, – доповідь ПАРЄ

Петро Стуженко
Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, ПАРЄ, Напади на журналістів
Юлія Льовочкіна. Фото: прес-служба
Юлія Льовочкіна. Фото: прес-служба

Член Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат Верховної Ради України від фракції "Оппозионная платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юлія Льовочкіна, коментуючи річний Звіт щодо виконання країнами зобов'язань перед Радою Європи в 2019 році, повідомила, що Асамблея очікує від України повного й прозорого розслідування нападів на журналістів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Відносно України в Доповіді значна увага приділяється питанням свободи слова і діяльності ЗМІ. Висловлено занепокоєння щодо триваючих атак на журналістів і активістів, які розслідують корупцію і зловживання владою. Якщо комусь здається, що можна встановити цензуру й атакувати медіа та журналістів, це не так. Свобода слова є одним з основних прав і лакмусом демократичного розвитку країни. Тому в прийнятій резолюції Асамблея закликала українську владу виконати зобов'язання перед Радою Європи, зокрема, забезпечити повне і прозоре розслідування нападів на журналістів і антикорупційних активістів із тим, щоб не допустити безкарності за злочини", – зазначила Льовочкіна.

Також, за словами члена Моніторингового комітету, в центрі уваги Асамблеї залишається питання судової реформи. У Резолюції наголошується на необхідності забезпечення реформи Верховного суду й органів судового самоврядування відповідно до європейських стандартів.

Льовочкіна нагадала, що в грудні 2019 року "Венеціанська комісія" розкритикувала закони про Верховний суд і функціонування української мови, закликавши привести відповідне законодавство у відповідність з міжнародними стандартами.

"Без сумніву, питання забезпечення прав національних меншин буде і далі залишатися у фокусі уваги Асамблеї, – зокрема, права на використання рідної мови. Україна – багатонаціональна держава: українці, росіяни, румуни, болгари, греки, євреї та багато інших національностей живуть у злагоді століттями. Потрібно це цінувати і берегти! І влада в Україні повинна прагнути виконати зобов'язання перед Радою Європи та захищати нашу багатонаціональність", – резюмувала Юлія Льовочкіна.

Нагадаємо, 27 січня зимова сесія ПАРЄ відкрилася в Страсбурзі (Франція). Сьогодні, 31 січня, вона завершує роботу.

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