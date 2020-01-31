Біля МОЗу протестували через корупцію у відомстві, – ЗМІ

У п'ятницю, 31 січня, біля будівлі Міністерства охорони здоров'я України в Києві пройшла акція протесту через корупцію в медичній сфері.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Мітингувальники вимагали відставки першого заступника міністра Андрія Семиволоса через корупційний скандал, що виник після публікації можливого листування Семиволоса з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Павлом Павлишем. Варто зазначити, що нардеп Павлиш заперечує факт скандального листування, називаючи це фейком. Семиволос ніяк не відреагував на це обвинувачення.

Вимоги відставки першого заступника міністра Андрія Семиволоса. Фото: rbc.ua

Мітингувальники біля будівлі МОЗ. Фото: rbc.ua

Під час пікету активісти вимагали чиновника вийти до демонстрантів, однак ніхто з представників міністрества на заклики мітингувальників не відгукнувся. В результаті протестувальники закликали владу зупинити корупцию в органах влади й притягнути корупціонерів до відповідальності.

Пізніше політичний експерт Кирило Сазонов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook також написав про демонстрації, опублікувавши відеозапис інтерв'ю з одним із учасників протесту.

"Не бабусі, а молоді й освічені люди, вийшли з демонстрацією проти корупції в медицині. Мітингувальники вимагали відставки першого заступника міністра Андрія Семиволоса, того самого, який минулого тижня став героєм скандального листування з нардепом-"слугою" та подробицями того, як в міністерстві можна "прибарахлитися", щоб "й онукам залишилося", - написав Сазонов.

Демонстрацію анонсувала профспілка освітян. Учасники акції висловили невдоволення нормами законопроектів №2708 "Про працю", згідно з якими роботодавець може звільняти будь-кого та будь-коли, та №2584 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" щодо додаткових підстав для звільнення.