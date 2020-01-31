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31 січня 2020, пʼятниця, 16:23 4
Президент 2020-01-31T16:24:47+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну розробити план реагування на поширення коронавірусу

Зеленський доручив Кабміну розробити план реагування на поширення коронавірусу

Валерия Драгомирова
Кабмін, Володимир Зеленський, Україна, Коронавірус
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити план протиепідемічних заходів реагування на поширення нового виду коронавірусу (2019-nCoV).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) надзвичайного стану міжнародного значення в галузі громадської охорони здоров'я через глобальний спалах нового коронавірусу поставив ряд завдань Кабінету Міністрів України з метою посилення заходів щодо недопущення потрапляння китайського коронавірусу і розповсюдження захворювання в Україні... Глава держави вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV з залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров'я, але і Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури і низки інших служб і організацій", - сказано в ньому.

Зеленський акцентував увагу на необхідності проведення профілактичних заходів і доручив уряду перенести діяльність оперативного штабу з недопущення розповсюдження захворювання на території України, що діє при Міністерстві охорони здоров'я, на рівень Кабміну, створивши відповідну робочу групу.

У той же час він підкреслив, що підстав для яких-небудь заходів надзвичайного характеру немає, оскільки в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування і ситуація з поширенням вірусу контрольована.

"Здійснюється постійний моніторинг поширення нового коронавірусу за кордоном, всередині країни проводяться профілактичні заходи. Україна здійснює комплекс кроків, щоб не допустити потрапляння коронавірусу і розповсюдження захворювання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 року в місті Ухань (Китай) був зареєстрований випадок пневмонії, але пізніше стало відомо, що причиною став новий вид коронавірусу (2019-nCoV).

Станом на п'ятницю зафіксовано майже 10 тис. випадків захворювання в більш ніж 20 країнах (переважно в Китаї), а понад 200 людей загинули від вірусу.

В Україні захворювання не зафіксовано.

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