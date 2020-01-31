Едуард Мельковський: Законодавчі зміни, які чекають українців у 2020 році

Під керівництвом новообраної влади, 2019 рік був одним з найпродуктивніших для Верховної Ради України. Депутати працювали вінтенсивному режимі, а тому з2020 рокув Україні вступаютьу силу багато нормативно-правових актів, що регулюють різні сфери життя. Деякі нововведення питань не викликають, інші ж вже на стадії розробки породжували бурхливу хвилю критики. Спробуємо розібратися, які зміни у законодавстві чекають Україну в 2020 році.

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення залишиться у минулому

Земельна реформа безперечно є найбільш обговорюваноюта дискусійноютемою сьогодення. Наприкінці 2019 року обговорення можливості відкриття ринку землі надзвичайно загострилося та навіть призвело до зіткнень іпротестів у столиці України. Під стінами Верховної Ради України й досі періодично організовуються мітинги як за проведення земельної реформи, так і проти, що підтверджує розбіжність суспільної думки з резонансного питання. Так, 13 листопада 2019 року у першому читанні парламентарі підтримали законопроект № 2178-10щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Одразу після цього аграрний комітет працював над правками до законопроекту, яких у кінцевому результаті налічувалося більше трьох тисяч. А вже 3 січня 2020 рокуна офіційному сайті Верховної Ради Україниз’явився оновлений текст документа до другого читання, який містить такі істотні новели:

купувати землі сільськогосподарського призначення будуть мати змогу лише громадяни України, держава, територіальні громади таюридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками яких є громадяни, України, держава, територіальні громади;

розрахунки за продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення будуть здійснюватися лише в безготівковій формі, що повинно виключити можливість існування тіньового ринку;

покупці земельних ділянок сільськогосподарського призначення зобов’язані будуть підтверджувати джерела походження коштів, за рахунок яких набувається право власності;

максимальний розмір земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що можуть бути зосереджені в одних руках складає десять тисяч гектарів;

на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим заборонено здійснювати відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку. За даними Геокадастру середній показник нормативно-грошової оцінки землі в Україні складає 27 499,72 грн за 1 гектар.

Така версія законопроекту беззаперечно виглядає більш виваженою порівняноіз попередньою редакцією, та чи приймуть такі правки депутати?Залишається тільки чекати.Проте, незважаючи на гарячі баталії, які супроводжували підготовку і розгляд земельних законопроектів, фінальний документ про скасування мораторію може бути прийнятийвже найближчим часом, хоча відповідно до своїх перехідних положень фактично запрацює аж 01 жовтня 2020 року.

Адвокатська монополія

Починаючи з 2016 року в Україніздійснювалося впровадженняадвокатської монополії на представництво в судах, фінальна стадія якої припадала на 01 січня 2020 року. З цього моменту представництвоінтересів фізичних осіб, юридичних осіб та навіть державних органів в судах усіх інстанцій та юрисдикцій повинно здійснюватисяадвокатами, а в деяких випадках прокурорами.

Однак, є всі підстави вважати, що адвокатська монополія з великою ймовірністю буде скасована найближчим часом.

Так, чинний президент України у вересні 2019 року подав до Верховної Ради України законопроект про скасування адвокатської монополії. Вже у листопаді 2019 року Конституційним судом України законопроект був схвалений, чим парламенту було дозволено внести зміни у Конституцію, виключивши положення щодо представництва осіб в судах лише адвокатами. А 14 січня 2020 року ініційований президентом України законопроект був попередньо підтриманий у першому читанні.Тепер його необхідно провести через сесійний зал у другому читанні. Тому,скоріш за все,заблокувати монополію зможуть не раніше, ніж в лютому 2020 року - на другій сесії Верховної ради IX скликання.

Цікавим фактом є прийняття Закону про самопредставництво юридичних осіб у суді, який підписаний Президентом України 27 грудня 2019 року. Відповідний закон № 2261 передбачає внесення змін у процесуальні кодекси, згідно з якими представництво у суді державних та місцевих органів, всіх юридичних осіб зможуть здійснювати уповноважені ними особи, у тому числі штатні юрисконсульти.

Таким чином, правники убезпечили державні та місцеві органи від додаткових витрат бюджетних коштів на професійну адвокатську допомогу ще до 01 січня 2020 року – моменту настання повної адвокатської монополії.

Гральний бізнес виведуть з тіньового сектору

З другої спроби у першому читанні парламент все ж таки підтримав скандальний законопроект № 2285-д про легалізацію грального бізнесу в Україні. У положеннях законопроекту містяться такі істотні умови:

зали для азартних ігор дозволяється розміщувати виключно в 3-ох, 4-ох та 5- зіркових готелях. Площа таких кімнат повинна становити не менше 500 квадратних метрів, а кількість гральних автоматів у одному закладі не повинна перевищувати відмітку 40 тисяч одиниць.

обладнання, що використовується для проведення азартних ігор повинно відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам;

гравцем може бути лише особа, яка досягла21-річного віку;

кожна особа, перед візитом до гральної зали повинна бути ідентифікованаза паспортом.

Крім того, законопроект містить ряд санкцій за порушення вищеперелічених умов. У таких випадках на організатора азартних ігор буде накладений штраф, а за рішенням уповноваженого органу його ліцензія може бути анульована. Також, за організацію та проведення азартних ігор без ліцензіїзаконопроектом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від шести до восьми років з конфіскацією грального обладнання та приміщень.Залишається тільки чекати та припускати, якіж правки будуть у підготовленому до другого читання законопроекті.

Скасування депутатської недоторканості

Верховною Радою України було прийнято ряд законів, спрямованих на те, щоб покласти на депутатів обов’язок не лише відвідувати парламент, а й працювати і відповідати за порушення закону. Зокрема, мова йдетьсяпро внесення змін до Конституції Українищодо недоторканності народних депутатів. Ним передбачено скасування положення, яке гарантувало депутатську недоторканність парламентарям, а також неможливість бути притягнутим до кримінальної відповідальності, бути затриманими або арештованими без згоди парламенту.

З 1 січня 2019 року клопотання про затримання, обшук або прослуховування народного депутата розглядатиме слідчий суддя апеляційного суду. У питаннях корупції - слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Погодження та відкриття кримінального провадження має право здійснювати лише генеральний прокурор.

У той же час, депутатам гарантується свобода їх політичної діяльності. А це означає, що ніякої відповідальності за результати голосування на засіданнях або за висловлювання в межах парламенту депутат нести не буде, за виняткомнаклепу чи образи.