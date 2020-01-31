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31 січня 2020, пʼятниця, 14:50 14
Економіка 2020-01-31T16:30:03+02:00
Українські Новини
Високі зарплати топ-чиновників запобігають корупції, - Гвоздій

Високі зарплати топ-чиновників запобігають корупції, - Гвоздій

Жора Шокин
Укргідроенерго, Валентин Гвоздій, зарплати чиновників, Боротьба з корупцією
Валентин Гвоздій. Фото: zib.com.іа
Валентин Гвоздій. Фото: zib.com.іа

Висока зарплата робить привабливими керівні посади для професіоналів і виключає необхідність участі в корупційних схемах, вважає глава Наглядової ради «Укргідроенерго» Валентин Гвоздій.

Про це він написав у своєму блозі на сайті видання УНІАН.

За його словами, наглядові Ради контролюють дотримання норм антикорупційного законодавства. Саме на них закон поклав функції оцінки ефективності роботи керівників держпідприємств і визначення суми винагороди за цю роботу.

"Існування зваженого балансу між оплатою праці і системою антикорупційного комплайенса в Україні принесе результати", - переконаний Гвоздій.

Також він зазначив, що увагу потрібно приділяти сумам, якими поповнюється держбюджет, а не цифрам заробітних плат керівників.

Нагадаємо, що зараз ситуація з оплатою праці топ-менеджменту держпідприємств покращилася в зв'язку з реформою корпоративного управління та впровадження системи держзакупівель «ProZorro».

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