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  • Асоціація "Укртютюн" очікує від уряду швидкої реалізації Стратегії з протидії незаконному виробництву тютюнових виробів
31 січня 2020, пʼятниця, 12:45 365
Економіка 2020-01-31T14:15:02+02:00
Українські Новини
Асоціація "Укртютюн" очікує від уряду швидкої реалізації Стратегії з протидії незаконному виробництву тютюнови

Асоціація "Укртютюн" очікує від уряду швидкої реалізації Стратегії з протидії незаконному виробництву тютюнових виробів

Петро Стуженко
Кабінет Міністрів України, КМУ, Укртютюн, Цигарки, Тютюн, Контрабанда, Україна-ЄС
"Укртютюн" Фото: УТ

29 січня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів до 2021 року. Документ передбачає низку важливих кроків, серед яких криміналізація контрабанди тютюнових виробів, запровадження автоматизованої системи контролю за обігом тютюнових виробів відповідно до стандартів ЄС, створення Єдиного державного реєстру вилучених з обігу тютюнових виробів, обладнання, сировини та нетютюнових матеріалів для їх виробництва тощо.

Асоціація "Укртютюн" вітає зазначене рішення Уряду та покладає великі надії на схвалений План заходів. Дослідження KantarУкраїна демонструють зростання обсягу незаконного ринку сигарет промислового виробництва в Україні майже у сім разів з 2016 по 2019 рік.  У минулому році державний бюджет недоотримав 5 млрд грн надходжень від сплати акцизного податку з тютюнових виробів. За даними досліджень міжнародної компанії KPMG, Україна займає перше місце серед країн, з території яких незаконні сигарети ввозяться до ЄС. Лише в 2018 році 4,2 млрд. штук сигарет були незаконно ввезені до ЄС з території нашої держави. Таке "досягнення" суттєво шкодить іміджу України на міжнародній арені та зменшує її інвестиційну привабливість.

"Проблема незаконної торгівлі тютюновими виробами набула в Україні загрозливих масштабів. Вона завдає суттєвої шкоди як державі, так і легальним виробникам. Водночас, проблема є комплексною та потребує системних заходів для її вирішення. Стратегія, яка є першим подібним документом за всю історію України, надала державі цілісне бачення проблеми та способів її вирішення. Тепер, після затвердження Плану заходів, Уряд нарешті отримав необхідний інструментарій. Сподіваємось, що вже невдовзі ми побачимо реальні результати реалізації положень цього документу. Зі свого боку, виробники готові всебічно співпрацювати з органами державної влади у сфері протидії незаконній торгівлі", – заявила Генеральний директор Асоціації "Укртютюн" Валентина Хоменко. 

Нагадаємо, Стратегію було схвалено ще в серпні 2017 року. За відсутності Плану заходів Стратегія не могла бути повноцінно реалізованою та в переважній своїй частині залишалась суто декларативним документом.

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