На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ

Херсонську і Миколаївську митницю об'єднали в єдину Чорноморську митниці з центром у Херсоні. Фото: naberejna.com.ua

Херсонську і Миколаївську митницю об'єднали в єдину Чорноморську митниці з центром у Херсоні. Фото: naberejna.com.ua

Працівники Чорноморської митниці, яку очолює Олександр Щуцький, за останні два місяці неодноразово виявлялися фігурантами гучних корупційних скандалів і затримань через кримінально карні справи.

29 грудня співробітнику Управління митного контролю пред'явили підозру через внесення недостовірних даних до Єдиної автоматичної автономної системи. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, пише gazeta.ua.

За повідомленням ДФС, митник вніс неправдиві дані до "Жуpналу pеєстpації видачі свідoцтва пpo дoпущення дopoжньoгo тpанспopтнoгo засoбу дo пеpевезення тoваpів під митними печатками та плoмбами" для видачі свідоцтва приватному підприємцю, а потім з метою приховування злочину видалив з системи цю інформацію. Йому оголошено підозру за ст. 362 Кримінального Кодексу України.

Це вже не перший випадок, коли працівники Чорноморської митниці потрапляють в поле зору правоохоронців. У грудні 2019 р. СБУ за систематичне отримання неправомірної вигоди затримала начальника одного з підрозділів цієї митниці. Чиновник створив механізм вимагання грошей з приватних підприємців. За хабарі він гарантував їм сприяння в незаконному зменшенні встановлених мит. Також обіцяв не створювати штучних перешкод при митному оформленні товарів. До своєї злочинної діяльності правопорушник залучив своїх підлеглих. Йому були пред'явлені звинувачення по ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.