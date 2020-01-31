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31 січня 2020, пʼятниця, 11:09 393
Політика 2020-01-31T11:13:40+02:00
Українські Новини
На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ

На Чорноморській митниці виник новий корупційний скандал, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Митниця, Чорноморськ
Херсонську і Миколаївську митницю об'єднали в єдину Чорноморську митниці з центром у Херсоні. Фото: naberejna.com.ua
Херсонську і Миколаївську митницю об'єднали в єдину Чорноморську митниці з центром у Херсоні. Фото: naberejna.com.ua

Працівники Чорноморської митниці, яку очолює Олександр Щуцький, за останні два місяці неодноразово виявлялися фігурантами гучних корупційних скандалів і затримань через кримінально карні справи.

29 грудня співробітнику Управління митного контролю пред'явили підозру через внесення недостовірних даних до Єдиної автоматичної автономної системи. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, пише gazeta.ua.

За повідомленням ДФС, митник вніс неправдиві дані до "Жуpналу pеєстpації видачі свідoцтва пpo дoпущення дopoжньoгo тpанспopтнoгo засoбу дo пеpевезення тoваpів під митними печатками та плoмбами" для видачі свідоцтва приватному підприємцю, а потім з метою приховування злочину видалив з системи цю інформацію. Йому оголошено підозру за ст. 362 Кримінального Кодексу України.

Це вже не перший випадок, коли працівники Чорноморської митниці потрапляють в поле зору правоохоронців. У грудні 2019 р. СБУ за систематичне отримання неправомірної вигоди затримала начальника одного з підрозділів цієї митниці. Чиновник створив механізм вимагання грошей з приватних підприємців. За хабарі він гарантував їм сприяння в незаконному зменшенні встановлених мит. Також обіцяв не створювати штучних перешкод при митному оформленні товарів. До своєї злочинної діяльності правопорушник залучив своїх підлеглих. Йому були пред'явлені звинувачення по ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 р. Херсонську і Миколаївську митницю об'єднали в єдину Чорноморську митницю з центром у Херсоні. Її керівником призначений екс-начальник Сумської митниці Олександр Щуцький. Раніше Щуцький працював начальником митного поста "Луцьк" на Волинській митниці, в 2016 р планувалося його призначення начальником Закарпатської митниці, проти чого категорично виступив губернатор регіону Геннадій Москаль.

"Єдине, чим він відомий на Волині й за її межами, – це автопарком елітних автомобілів (Бентлі, Мерседес, Ауді, БМВ), катером, водним мотоциклом та дорогим житлом, які записані на дружину та батьків", - повідомив Москаль, назвавши Щуцького "дизайнером за освітою і "мажором" за покликанням".

Факт належності сім'ї Щуцького парку елітних авто і престижної нерухомості підтверджується деклараціями начальника митниці, його батька, дружини і тестя.

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