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31 січня 2020, пʼятниця, 11:11 4
Економіка 2020-01-31T11:11:02+02:00
Українські Новини
АМКУ і Терентьєв не погодили скасування пільги для Ахметова в 1 мільярд гривень на рік

АМКУ і Терентьєв не погодили скасування пільги для Ахметова в 1 мільярд гривень на рік

Сергій Паламаренко
Антимонопольний комітет України, НКРЕКП, Укренерго, Роттердам+, Юрій Терентьєв, Рінат Ахметов
Енергетика. Фото: Facebook
Енергетика. Фото: Facebook

Антимонопольний комітет на засіданні 30 січня відмовився погодити проект Постанови НКРЕКП "Про затвердження змін до Кодексу Систем передачі". Про це "Нашим грошам" повідомило джерело в урядових структурах.

Проект постанови був спрямований на ліквідацію пільги для експортерів електроенергії, яка виникла завдяки НКРЕКП попереднього скликання. При запуску ринку електроенергії 1 липня 2019 року Нацкомісія "забула" записати в правила обов’язок експортерів платити тариф "Укренерго". Відтак у другому півріччі 2019 року компанія "Д. Трейдінг" з групи ДТЕК не заплатила тариф "Укренерго" 544,48 млн грн.

Раніше голова АМКУ Юрій Терентьєв одноосібно погоджував подібні проекти регуляторних актів інших відомств. Наприклад, у 2016 році він особисто погодив проект рішення НКРЕКП №289, яким було впроваджено так звану формулу "Роттердам+" на користь групи Ріната Ахметова.

Цього разу Терентьєв не став особисто погоджувати документ, який змушував групу Ахметова платити державній компанії. Натомість проект було винесено на голосування всього складу АМКУ.

У ході обговорення представники НКРЕКП та Мінекоенерго висловились за те, щоб експортери електроенергії платили тариф "Укренерго".

Проти виступили представники ДТЕК, а також народні депутати Олексій Кучеренко (Батьківщина) та Вікторія Гриб (Опозиційний Блок). Рух "Чесно" писав про те, що передвиборчу кампанію Вікторії Гриб фінансувала компанія "ДТЕК".

Також проти цієї плати виступила представниця "Енергоатому" Вікторія Дудченко.

Довідково: Несподіванка полягає у тому, що "Енергоатом" не здійснює експорт і така плата не мала би негативного впливу на компанію, а мала би скоріше навпаки - позитивний вплив, бо зменшила б навантаження на Енергоатом по оплаті "зелених" тарифів. А ось з Кучеренком про несподіванку не йдеться, оскільки публічна риторика соратника Юлії Тимошенко в останні місяці часто співпадає з комерційними інтересами ДТЕК.

Зрештою і після колегіального обговорення рішення не було прийнято, голова АМКУ проект Постанови не погодив, отже, НКРЕКП не може остаточно скасувати існуючу пільгу.

Тариф на передачу НЕК "Укренерго" використовується для того, щоб зібрати кошти для оплати зелених тарифів. Компанії ДТЕК є найбільшим власником "зелених" сонячних та вітрових електростанцій, які працюють по найвищому у Європі тарифі.

Щоб профінансувати цю пільгу, для усіх інших споживачів треба підняти тарифи на електроенергію на 4%. Рік існування такої пільги може принести компанії ДТЕК до 1 млрд грн. За п’ять років існування цієї пільги Ахметов зможе купити ще одну віллу на французькому узбережжі за $200 мільйонів.

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