Імперія Барщовського на межі краху, - блогер

Сума, в яку оцінюються статки бізнесмена Тараса Барщовського, менша, ніж його боргові зобов'язання, тому він штучно банкрутує свою компанію T.B.Fruit, щоб не виплачувати кредит.Про це в своєму блозі на "Українській правді" пише журналіст Сергій Лямець.

Він нагадав, що в 2014 році Барщовський взяв кредити в Дельта Банку (який через рік збанкрутував) на суму 100 мільйонів євро.

"Статки Барщовського оцінюються в $105 мільйонів. Тобто, мова йде про те, що довгожитель українського списку "Форбс" не зможе повернути борги, навіть якщо позбудеться своїх статків. Тому він вирішив не повертати взагалі нічого, і для цього робить банкрутом свій бізнес через українські суди - найчесніші суди в світі", - пише блогер.

Він нагадав, що в 2015 року, напередодні банкрутства Дельта банку компанії "Яблуневий Дар" і "Танк Транс", що належать Барщовському, провернули схему з так званим "спаданням" кредиту. "Яблуневий Дар" згорнула $58,8 млн кредитів, "Танк Транс" - $9 мільйонів.

"Сутьність "схлопування" полягала в наступному: власники депозиту в банку не могли отримати свої гроші назад, а одержувачі кредитів - не хотіли платити. Вони знаходили один одного і десь в київських кафе підписували договір обміну. ​​Кредити так би мовити гасилися за рахунок депозитів. Таким чином Барщовський позбувся своїх кредитів на понад 100 мільйонів євро. Всі у виграші, крім банку", - заявив автор.

За словами Сергія Лямця, загальний борг Барщовського Дельта Банку склав 6,2 мільярда гривень або майже $250 мільйонів за сьогоднішнім курсом.

"$250 мільйонів боргів притому, що усі статки Барщовського сьогодні становлять $100 мільйонів. Тобто, статки сокопереробника створено на кредитах мертвого "Дельта Банку". Всі його нові заводи, всі його тисячі гектарів садів і ягідників куплені на гроші, які він повинен був повернути, але вирішив не повертати", - пише блогер.

За його словами, в рамках цього процесу вже відбулося кілька судових засідань, і Верховний Суд зобов'язав боржника заплатити кредит. Однак він робить все, щоб піти від своїх зобов'язань. При цьому Лямець нагадав, що в інформаційному просторі Тарас Барщовський постає як успішний бізнесмен, фігурант списку "Форбс".

"З одного боку, принциповість і чесність на словах. З іншого - величезні борги, повертати які Барщовський не збирається. Свого часу він заборгував покійному "Дельта Банку" кредитів на $250 мільйонів, і все "пробачив". Барщовський не хоче втрачати свій бізнес. Тому він намагається позбутися боргів на $250 мільйонів, домовляючись з судами і роблячи інші викрутаси", - пише Лямець.

За його словами, зараз Фонд гарантування вкладів змушений розпродавати активи збанкрутілого Дельта Банку з дисконтом у понад 95%. Щоб розплатитися за зобов'язаннями, ФГВФО довелося позичати гроші в держбюджеті і НБУ. До такої ситуації, у якій найбільше постраждали звичайні вкладники Дельта Банку, на думку Лямця, довели саме "такі ось Барщовські" - великі боржники, які перестали платити за кредитами, використовуючи різні схеми.

Як повідомлялося, Тарас Барщовський входить у сто найбагатших людей України за версією журналу "Форбс". Його компанія Т.B. Fruit випускає соки Galicia і входить в топ-20 експортерів України, продає продукцію в 40 країн. У 2019 інвестиційна компанія Dragon Capital оцінила його статки в $105 мільйонів.