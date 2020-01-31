Зеленський стане "головним дезінформатором", якщо підтримає законопроект Бородянського, - Пєтухов

В прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" за круглим столом "Слуги народу чи адепти Сталінізму, або в який концлагер ведуть законопроекти про медіа та дезінформацію?" керівники журналістських профспілок та медійники обговорили скандальні можливі нововведення щодо регулювання журналістської діяльності.

Дані два законопроекти передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за поширення дезінформації в ЗМІ.

"Із приходом Різдва Христового до нас завітали "три праздники" в гості: закон про працю, закон про медіа та справжня вишенька на тортику - закон про дезінформацію", - іронічно почав Сергій Штурхецький, керівник незалежнох медіа-профспілки України.

Авторами даних законопроектів про медіа та дезінформацію є голова комітету з питань інформаційної політики Олександр Ткаченко, його заступник Микита Потураєв та міністр культури Володимир Бородянський.

"Бородянський був керівником медіагрупи StarLightMedia; Потураєв завжди називав себе борцем за свободу слова; Ткаченко, будучи генеральним директором каналу 1+1, вдавався до маніпуляцій свідомістю суспільства, до яких навіть свідомо не вдаються медійники. А що ми маємо зараз? Прийшовши до влади, ці три персони почали говорити абсолютно протилежні речі", - сказала медійник Оксана Котомкіна.

"Давайте з вами згадаємо, подивившись на це фото, з ким був пан Ткаченко в 2012 році. Він на фото у файній компанії разом з Януковичем та Азаровим. Це ж самі "ліберали" та "демократи!" - наголосив керівник Національної Асамблеї Громадянського сектору України Іван Пєтухов.

Нагадаємо, що у своїй передвиборчій програмі "слуги" обіцяли "зробити так, аби власники медіа перестали впливати на те, що пишуть чи говорять журналісти".

Пєтухов процитував відомого українського філософа Сергій Дацюка: "Вся біда в тому, що протилежні речі вони роблять. От зовсім не той закон вони вносять, який вирішив би питання деолігархації. Бо треба дійсно зробити так, аби власники медіа не впливали на журналістів. Для цього має бути прозорість медіа. А прозорість медіа буде тоді, коли кожний громадянин знатиме засади їх редакційної політики".

В інтерв’ю Українським Новинам Іван Пєтухов ще більш детально розповів, як вирішити питання деолігархації в Україні:

"Змусити працювати антимонопольне законодавство. Також зробити фондовий ринок України, який даватиме простому громадянину можливість бути співвласником великої, наприклад, телевізійної структури. Його ніхто не відкривав. Про це зараз всі вже навіть забули".

Наразі Володимир Зеленський ніяк не коментує ці два законопроекти. Пєтухов впевнений, що Президент знає про їх деталі:

"Його прес-служба моніторить всю ситуацію. Чомусь він не розуміє, що саме через цей закон його і засудять... Якщо Зеленський висловить підтримку закону, то він для народу стане головним дезінформатором, маніпулятором, який приведе Україну до Радянських стандартів".

Наразі в експертів найбільша надія на те, що Парламент не вчинить рокову помилку, прийнявши цей закон в такому вигляді.

"Дуже хочеться вірити в те, закон не пропустять. У мене є надія на Конституційний суд України, який останнім часом чітко показує Президентові, що не буде дослухатися до його рекомендацій, а діятиме суто за конституцією та нормами міжнародного права", - медіаюрист, голова правління Національної асоціації український медіа Тетяна Котюжинська.