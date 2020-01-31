ЄС може ввести екологічний податок на "брудну" електроенергію, яка імпортується із сусідніх країн, - Герус

Народний депутат від партії Слуга народу, голова комітету з питань енергетики та ЖКГ у Верховній Раді Андрій Герус не виключає того, що Європейський Союз може ввести екологічний податок на так звану "брудну" електроенергію, яка імпортується із сусідніх країн. Про таке парламентар написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Нетто-імпорт електроенергії у країни ЄС зріс із 3 млрд кВт-год у 2017 році до 21 млрд кВт-год у 2019 році (приріст 600%) ідеться у дослідженні британського аналітичного центру Sandbag, яке було опубліковане вчора. Такий імпорт це еквівалент викидів у розмірі 26 млн тон СО2", - зазначив Герус.

Він вважає, що більшість такої електроенергії була із країн, що не мають або мають низький податок на вуглецеві викиди. І як експерт в галузі електроенергетики, чинний нардеп вважає, що у Європі все більш поширеною стає думка, що таким чином європейці фактично стимулюють виробництво неекологічної електроенергії у так званих "вуглецевих офшорах" (сусідніх країнах). Якби цей імпорт мав податок на вуглецеві викиди, то надходження до бюджету країн ЄС складали би 630 млн євро.

"У звя'зку із цим Єврокомісія аналізує зараз введення нового податку на вуглецеві викиди при імпорті електроенергії, так званий border carbon adjustment (BCA), щоб зменшити стимули використання вугілля у сусідніх до ЄС країнах, де немає відповідних екологічних податків. Екологія - один із ключових пріоритетів нового президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн", - написав у своїх нотатках Герус.

Він констатує те, що на жаль, історично в Україні недостатньо уваги приділялося екологічній складовій при виробництві електроенергії на ТЕС. На сьогодні немає фільтрів, немає відповідних екологічних норм, немає плати за передачу е/е при експорті. Така ситуація може призвести до того, що всі такі пільги із української сторони будуть ліквідовані податком із європейської сторони - наповниться європейський, а не український бюджет.

"На мою думку, більш правильно було, щоб на українських ТЕС встановлювалися відповідні фільтри, сплачувалися відповідні екологічні податки та було наближення до європейських екологічних стандартів. Тоді в української сторони були б сильні аргументи, щоб показувати екологічний прогрес та опонувати введенню таких податків із європейської сторони. І чим швидше самі учасники ринку це зрозуміють, тим краще буде для всіх", - резюмумвав народний депутат Андрій Герус.

На підтвердження своїх висновків парламентар навів посилання на звіт британського аналітичного центру Sandbag, де на сторінках 22-24 наведені дані про відповідну галузь в Україні.