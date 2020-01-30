У Гончарука викликають на нараду підприємства-боржники по зарплатах

Кабмін Гончарука ініціює проведення наради з підприємствами, які є найбільшими боржниками в країні з виплати заробітних плат працівникам. Результатом зустрічі має стати невідкладне вирішення проблеми із заборгованістю. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов, який став ініціатором цієї наради.

"Вчора на брифінгу я говорив, що ми вивчаємо ринок зайнятості та стан виплати заробітної плати в Україні. По ситуації із боржниками: це потрібно негайно змінювати. Найближчими днями я збираю нараду із керівниками цих підприємств. Ми маємо повністю вирішити питання невиплат. Люди мають отримати свої законо зароблені гроші", - заявив міністр.

За його словами, на підприємствах, які мають заборгованості по зарплатні, працюють профспілки, які б теж мали займатися захистом інтересів працівників цих підприємств.

"До речі, виявилося, що у 30 найбільших підприємствах-боржниках діють профспілки. Саме профспілки мали б захищати трудові права працівників, до них мають звертатися працівники не тільки, аби отримати білет на новорічну ялинку для дитини, але за реальним захистом - від масових скорочень, травматизму, невиплат заробітних плат", - зазначив Мілованов.

Він також наголосив, що рекомендує всім працівникам, яким не виплатили заробітну плату звернутися до своїх профспілок, а також до суду та до Служби з питань праці, яка розгляне ці скарги під особистим контролем міністра.

"По-перше, перевірити, чи є на вашому підприємстві профспілка. Якщо так - зверніться з скаргою до неї. Профспілки мають захищати право на оплату праці. По-друге, готуйте звернення до суду. Не треба цього боятися, це сучасний спосіб захистити себе. По-третє, зверніться в Державну службу із питань праці України. Цей орган виконавчої влади у підпорядкуванні Мінекономіки опікується питаннями виконання працедавцями своїх зобов'язань перед працівниками. Насамперед, своєчасності виплати заробітної плати та безпечності праці. Звертайтеся до Держпраці зі скаргами, і це нам дозволить запустити формальний процес вирішення питання від держави", - підсумував міністр Мілованов.