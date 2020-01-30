Угода про "промисловий безвіз" дозволить істотно спростити експорт української продукції в 48 країн

Угода України і ЄС про "промисловий безвіз" істотно спростить і сприятиме збільшенню експорту української продукції в 48 країн. Серед них, 27 країн ЄС, Туреччина, Південна Корея, Ізраїль, Мексика, США, Австралія, Японія. Так президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков прокоментував журналістам домовленість на саміті Асоціації Україна-ЄС про підготовку проекту Угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції (АСАА, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).

"З 1 січня 2016 року діє поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом. Це дозволило суттєво знизити, а для деяких товарів і обнулити митні тарифи. Однак залишилася низка нетарифних бар'єрів з боку Євросоюзу, які ускладнюють доступ українських виробників на ринки країн ЄС . Серед них - вимоги щодо відповідності продукції вимогам ЄС", - зазначив президент ТПП України.

Підписання ACAA дозволить українським виробникам маркувати свою продукцію знаком CE (Conformité Européenne - "європейська відповідність"), виготовляючи її згідно з українськими технічними регламентами і стандартами, гармонізованими з європейськими.

"Впровадження так званого" промислового безвізу "між Україною і Європейським Союзом дозволить продавати українські промислові товари в ЄС без необхідності проходження додаткової сертифікації для отримання можливості маркувати продукцію знаком СЕ. Це спростить експорт в 27 країн Євросоюзу, а також в інших країнах, які застосовують ті ж вимоги до продукції. Серед них - 16 країн Європейської угоди про вільну торгівлю і, потенційно, США, Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія", - уточнив Геннадій Чижиков.

Крім додаткових можливостей для українських експортерів, угода ACAA дозволить збільшити приплив іноземних інвестицій в Україну. "Після підписання АСАА у інвесторів буде можливість виробляти товар в Україні, який вже відповідає законодавчим вимогам ЄС і має РЄ маркування. Такий товар отримає доступ до українського ринку, ринку ЄС, а також до ринку Туреччини і інших країн, з якими ЄС має подібні угоди про взаємне визнання оцінки відповідності промислової продукції ", - зазначив президент ТПП.

Пілотними секторами після підписання АСАА між Україною і ЄС стануть три сектори - безпека машин, низьковольтне обладнання та електромагнітна сумісність. Після цього поступово до Угоди будуть приєднані інші 24 з 27 секторів, передбачених положеннями Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

"Торгово-промислова палата України на своєму рівні через свій Європейський офіс, через діалог з торгово-промисловими палатами європейських країн буде сприяти тому, щоб вітчизняні та європейські виробники працювали в рівних конкурентних умовах, в рамках єдиного великого європейського ринку. Сьогодні система ТПП вже багато робить, щоб український виробник був готовий до роботи в нових умовах. Наші консультанти проводять навчання бізнесу в регіонах, виконують консультування і супровід бізнесу в питаннях технічного регулювання та відповідності. Підписання АСАА - це значний крок у напрямку підвищення експорту продукції машинобудування, електроніки, медицини, телекомунікацій та низки інших інноваційних галузей", - сказав Геннадій Чижиков.