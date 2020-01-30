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30 січня 2020, четвер, 15:38 137
Верховна Рада і партії 2020-01-30T15:51:33+02:00
Українські Новини
Нардепи перевірять ефективність роботи всіх керівників транспортних держпідприємств

Нардепи перевірять ефективність роботи всіх керівників транспортних держпідприємств

Павло Твердохліб
Сергій Шахов, Верховна Рада України, Євген Кравцов, Укрзалізниця
Сергій Шахов. Фото: прес-служба
Сергій Шахов. Фото: прес-служба

Депутат Верховної Ради України Сергій Шахов (депутатська група "Довіра"), коментуючи звільнення голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Кравцова, заявив, народні депутати мають намір перевірити ефективність діяльності усіх керівників державних транспортних компаній.

Про це повідомила прес-служба нардепа.

Нагадаємо, наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення звільнити Кравцова після засідання міжфракційного депутатського об'єднання (МДО) під керівництвом Сергія Шахова, який виступив за техногенну та екологічну безпеку.

В рамках МДО депутати неодноразово заслуховували звіти залізничників про стан рухомого складу, а також констатували факти доведення "Укрзалізниці" до злиднів та збитків.

Як відомо, локомотивний парк "Укрзалізниці" знаходиться у критичному стані: зношеність становить 98%, 3 500 одиниць техніки працює ще з радянських часів, 479 одиниць потребують ремонту. Середній вік локомотивів – 39 років, коли середній термін служби складає 30 років. Чому в "Укрзалізниці" приділяють так мало уваги оновленню старих складів - ще одне відкрите питання.

"Це дешевше і перспективніше (модернізація), - впевнений Шахов, - з урахуванням того, що через 20-30 років на ринку з'являться ще більш продуктивні локомотиви, ніж ті, які зараз купує УЗ. Deutsche Bahn зараз орієнтується на модернізацію свого локомотивного парку, хоче скорочувати споживання електроенергії та продовжити термін експлуатації потягів на 15 років. Чому у нас сьогодні немає інструкцій для модернізації підприємств УЗ та галузі в цілому?" - запитує нардеп.

"Ми відправили депутатські запити Президенту України, прем'єр-міністру та профільним правоохоронним органам - та нас почули, профільні міністерства й особисто Президент ведуть роботу щодо вирішення порушених нами питань. Результат є - керівник УЗ звільнений. Модернізація і збереження робочих місць має стати основою економічної безпеки країни", - резюмував Сергій Шахов.

Які будуть зроблені висновки після робочої зустрічі, стане відомо через місяць - депутати Ради планують ще раз заслухати представників "Укрзалізниці".

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