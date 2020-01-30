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30 січня 2020, четвер, 15:31 379
Суспільство 2020-01-30T15:33:12+02:00
Українські Новини
Для будівництва розв'язок на трасах Київ-Чоп і Київ-Одеса оголошені тендери,– радник прем'єра Голик

Для будівництва розв'язок на трасах Київ-Чоп і Київ-Одеса оголошені тендери,– радник прем'єра Голик

Елизавета Кесельман
Юрій Голик
Юрій Голик

Радник прем'єра Юрій Голік повідомив про оголошення тендерів на будівництво трьох розв'язок на трасах міжнародної категорії – Київ-Чоп і Київ-Одеса. Про це він написав у Facebook.

Мова йде про розв'язки в населених пунктах Чабани і Віта Поштова на трасі Київ-Одеса, а також у Стоянці на трасі Київ-Чоп. Будівництво буде проводитись за рахунок кредитів ЄІБ та ЄБРР.

 

"Можна довго розмірковувати на тему того, як зробити так, щоб на дорогах не гинули люди. А можна методично робити все, щоб до цього не було навіть передумов. Життя людей - найцінніше, що може бути", - написав Голик. Він також зазначив, що серед трьох розв'язок особливо сумно відомий лівий поворот в Чабанах.

Раніше Голик повідомив, що в 2020 році в Україні заплановано будівництво об'їзних в 9 містах - навколо Дніпра, Львова, Житомира, Полтави, Рівного, Тернополя, Берегово, Дунаївців і Кобеляк.
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