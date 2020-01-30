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30 січня 2020, четвер, 13:59 14
Події 2020-01-30T14:02:39+02:00
Українські Новини
Невідомі знищили історичні написи польською мовою на бібліотеці в центрі Львова

Невідомі знищили історичні написи польською мовою на бібліотеці в центрі Львова

Василь Трухан
бібліотека, провокація
Фото: Львівська міськрада
Фото: Львівська міськрада

Невідомі в ніч на 30 січня знищили історичні написи польською мовою на дитячій бібліотеці "Під Високим Замком" на вул. Богдана Хмельницького в центральній частині Львова.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Цієї ночі невідомі зафарбували фарбою історичні написи польською мовою на дитячій бібліотеці "Під Високим Замком" , яка зараз знаходиться на реконструкції. До пошуку винних залучені правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

За словами директора Централізованої бібліотечної системи для дітей Львова Валентини Галушко, наслідки акту вандалізму були виявлені сьогодні вранці майстрами, які працюють на об'єкті.

Невідомі зафарбували близько 8 написів.

"Ці написи мають велику цінність, адже показують історію цього будинку. Ми їх тільки нещодавно відреставрували. Ця бібліотека - гордість міста, адже є однією з найстаріших споруд Львова. Ми дуже здивовані таким вчинком. Такий акт вандалізму повинен бути покараний", - повідомила Галушко.

Вона зазначила, що до справи залучені правоохоронці.

Також директор додала, що на бібліотеці встановлять камери спостереження.

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