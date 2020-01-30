Невідомі знищили історичні написи польською мовою на бібліотеці в центрі Львова

Невідомі в ніч на 30 січня знищили історичні написи польською мовою на дитячій бібліотеці "Під Високим Замком" на вул. Богдана Хмельницького в центральній частині Львова.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Цієї ночі невідомі зафарбували фарбою історичні написи польською мовою на дитячій бібліотеці "Під Високим Замком" , яка зараз знаходиться на реконструкції. До пошуку винних залучені правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

За словами директора Централізованої бібліотечної системи для дітей Львова Валентини Галушко, наслідки акту вандалізму були виявлені сьогодні вранці майстрами, які працюють на об'єкті.

Невідомі зафарбували близько 8 написів.

"Ці написи мають велику цінність, адже показують історію цього будинку. Ми їх тільки нещодавно відреставрували. Ця бібліотека - гордість міста, адже є однією з найстаріших споруд Львова. Ми дуже здивовані таким вчинком. Такий акт вандалізму повинен бути покараний", - повідомила Галушко.

Вона зазначила, що до справи залучені правоохоронці.

Також директор додала, що на бібліотеці встановлять камери спостереження.