Нацполіція перевіряє скандальну рекламу бізнесмена про партнерство з Росією в Києві

Національна поліція перевіряє розміщення в Києві провокаційної реклами партнерства з Росією.

Про це заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко журналістам, передають Українські Новини.

В ніч з 29 на 30 січня у Києві з'явилися білборди з написом "Росія — наш головний стратегічний партнер" і розміщено фото бізнесмена і засновника компанії Holly Industrial Олега Катющенко.

Правоохоронці з'ясували, що власник рекламної площі не розміщував сам і не давав дозвіл на розміщення реклами.

Шевченко повідомив, що зображення були оперативно демонтовані, і факти були внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Він додав, що поки події не дали кваліфікацію.

Правоохоронці мають намір допитати власника рекламних конструкцій, а також Катющенко, дослідити записи камер відеоспостереження.

Як повідомляли Українські Новини, в період виборів Президента в 2019 році виборчий штаб Президента Петра Порошенка заявляв, що білборди з зображенням Порошенка і написом "Кінець" належать компанії олігарха Ігоря Коломойського.

Перед виборами президента штаб Петра Порошенко звинуватили у порушенні законодавства зображенням Путіна на передвиборчій рекламі.