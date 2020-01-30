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30 січня 2020, четвер, 12:47 9
Силові структури 2020-01-30T15:00:04+02:00
Українські Новини
Нацполіція перевіряє скандальну рекламу бізнесмена про партнерство з Росією в Києві

Нацполіція перевіряє скандальну рекламу бізнесмена про партнерство з Росією в Києві

Ярина Вацяк
Реклама, Реклама політиків, Олег Катющенко
Реклама Олега Катющенко. Фото: facebook Alexander V. Kurban
Реклама Олега Катющенко. Фото: facebook Alexander V. Kurban

Національна поліція перевіряє розміщення в Києві провокаційної реклами партнерства з Росією.

Про це заявив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко журналістам, передають Українські Новини.

В ніч з 29 на 30 січня у Києві з'явилися білборди з написом "Росія — наш головний стратегічний партнер" і розміщено фото бізнесмена і засновника компанії Holly Industrial Олега Катющенко.

Правоохоронці з'ясували, що власник рекламної площі не розміщував сам і не давав дозвіл на розміщення реклами.

Шевченко повідомив, що зображення були оперативно демонтовані, і факти були внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Він додав, що поки події не дали кваліфікацію.

Правоохоронці мають намір допитати власника рекламних конструкцій, а також Катющенко, дослідити записи камер відеоспостереження.

Як повідомляли Українські Новини, в період виборів Президента в 2019 році виборчий штаб Президента Петра Порошенка заявляв, що білборди з зображенням Порошенка і написом "Кінець" належать компанії олігарха Ігоря Коломойського.

Перед виборами президента штаб Петра Порошенко звинуватили у порушенні законодавства зображенням Путіна на передвиборчій рекламі.

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