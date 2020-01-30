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30 січня 2020, четвер, 12:38 10
Судова влада 2020-01-30T12:43:05+02:00
Українські Новини
Суд призупинив будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Суд призупинив будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Василь Трухан
сміттєпереробний комплекс

Суд призупинив будівництво сміттєпереробного заводу по вул. Пластової, 13 у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення про призупинення дії рішення виконавчого комітету, яке надає дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластової, 13.

Європейський банк реконструкції і розвитку має намір інвестувати в будівництво заводу 25 млн євро, ще 10 млн євро надасть Європейський екологічний фонд.

Як повідомляли Українські Новини, Львів планував побудувати сміттєпереробний завод до 2020 року.

Львівська міська рада виділила комунальному підприємству "Зелене місто" земельну ділянку площею 6,7007 га по вул. Пластової, 13 під будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

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