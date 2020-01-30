До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ

Поряд з центральною станцією аерації КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" планують зберігати курячий послід. Його хочуть використовувати для вироблення електроенергії на новій біогазову установку. Таке "сусідство" може привести до зараження і без того не найчистішою в світі води.

28 січня в селі Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області пройдуть громадські слухання щодо будівництва біогазової електростанції з переробки стічних вод і курячого посліду. Для України це перший подібний проект, але до нього вже є чимало зауважень, пише "Інформатор".

Що не так з переробкою

За даними реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище, компанія "БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО" планує переробляти осади стічних вод Центральної станції аерації КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" в кількості до 2200 м³ на добу (2200 т/добу) і курячий послід в кількості до 140 т/добу для отримання електроенергії. Будувати біогазову електростанцію потужністю 4,8 МВт планують на території Новоолександрівської ОТГ Дніпропетровської області. Крім переробки, комплекс буде призначений для прийому і зберігання сировини.

За словами голови громадської формування "Екологічний патруль" Тетяни Лампік, переробка мулу і курячого посліду погіршить і без того складну екологічну ситуацію для жителів найближчих сіл. "Там і зараз перевищення з аміаку в житловій забудові в кілька разів, а коли будуть возити курячий послід 140 т/добу, то показники будуть ще більші, - написала на своїй сторінці в ФБ Тетяна Лампика. - Олексій Оржель (міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України - авт.) може звичайно сказати, що це альтернатива тощо. Але, тоді як пояснити написане в Звіті з ОВС, що викиди парникових газів становитимуть 26126,9 т. це грубо порушує Паризька хартія, підписана Україною в 2016 році. Такий обсяг викидів можна порівняти з феросплавним заводом. Викиди від біогазової установки будуть в 3 рази більші, ніж у ДМЗ Петрівка".

Більш того, близькість комплексу до житлових будинків не залишає людям шансу на нормальне життя без неприємних запахів і небезпеки зараження води і ґрунтів. Виявляється, комплекс буде перебувати в 90 метрів від будинків садового товариства, де влітку живуть люди, близько 350 метрів до перших хат села Кам'янка, до 450 метрів до села Ракшівка. Але, судячи з даних "Державний санітарних правил планування та забудови населених пунктів", відстань біогазової установки до житлових будинків має бути щонайменше 500 метрів.

Схема розміщення біогазової електростанції по відношенню до житлових будинків

Крім цього, відстань від біогазового комплексу до полів, на яких вирощують сільгосппродукцію, може бути всього 150 метрів. Це, за словами Тетяни Лампік, може призвести до зараження продуктів харчування. Але і це ще не все! Будівництво комплексу планується на березі річки Мокра Сура, яка впадає в Дніпро. Відстань між річкою і комплексом становить всього 250 метрів. Це означає, що не витримана прибережна санітарно-захисна зона.

Розміщення біогазової електростанції на кадастрової карті

Всі ці складні питання фірма "БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО" має обговорити з громадськістю. Слухання призначено на 12:00 28 січня за адресою: Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74, зал засідань Новоолександрівської ОТГ.

Що за фірма "Біо Енерджі Дніпро"

За інформацією аналітичної платформи YouControl, фірма "БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО" зареєстрована майже 3 роки тому в Дніпрі на вул. Космічній, 49Б. Основний вид діяльності - виробництво електроенергії. Керує підприємством Владислав Маєр.

Громадський слухання не зупинять будівництво комплексу, але визначать, на яких умовах буде працювати біогазова установка. Ми будемо стежити за розвитком подій і про новини розповімо.