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30 січня 2020, четвер, 11:11 391
Судова влада 2020-01-30T11:11:34+02:00
Українські Новини
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат

Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат

Тетяна Зотова
Вищий антикорупційний суд, Суд, Микола Мартиненко, ВАКС, Ганна Палагицька, Скаленко Павло
Вищий антикорупційний суд України Фото: slovoidilo.ua
Вищий антикорупційний суд України Фото: slovoidilo.ua

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з Лесею Федорак порушила право на захист у так званій справі Мартиненка і заклала юридичну міну під майбутнє рішення суду в цій справі. Про це заявила журналістам адвокат Ганна Палагицька, яка захищає одного з фігурантів цієї справи Павла Скаленка, інформує портал espreso.tv.

"На судовому засіданні 29 січня я повідомила суд про те, що встигла ознайомитись лише із половиною матеріалів справи – всього там понад 200 томів, які дуже заплутані і хаотично скомпоновані. Як новий адвокат Павла Скаленка я щодня ознайомлююсь з ними в приміщенні суду, з об’єктивних причин в мене "випали" лише кілька днів, підтвердження чого були надані суду при заявленні клопотання", - повідомила адвокат.

За її словами, колегія суддів на чолі з Лесею Федорак безпідставно відмовила їй у продовженні терміну ознайомлення з матеріалами справи і  залишила такий час лише до 6 лютого.

"Дуже прикро, що розгляд цієї справи шановні судді ВАКС почали з порушення закону. Адже я не зможу повноцінно захищати свого клієнта, якому суд відмовив у забезпеченні його права на захист. За умови щоденного ознайомлення в суді мені потрібно ще мінімум 2 місяці для того, щоб я змогла надавати пану Скаленку повноцінний юридичний захист. Це процесуальне порушення може стати однією з підстав для оскарження майбутнього рішення суду в цій справі", - сказала Палагицька.

"Захисники інших учасників цієї справи підтримали мене, оскільки 2 місяці нічого не змінять, а фігурантам справи загрожує до 15 років позбавлення волі. НАБУ і САП 2 роки не хотіли передавати цю справу до суду і зробили це лише під тиском захисту. Суддя Федорак почала посилатись на те, що мій клієнт як людина з вищою освітою зможе сам в усьому розібратись (хоча він делегував це право мені як його захиснику), а мені порадила знайомитись з матеріалами в ході судових засідань – але там я маю не знайомитись з матеріалами, а вже висловлювати свою правову оцінку цих матеріалів. Крім того, суддя задовольняє всі клопотання прокурорів САП", - наголосила адвокат.

На думку захисниці, така поведінка суддів у "справі Мартиненка" викликає сумніви щодо їх об’єктивності і суто юридичного підходу до навіть очевидних процесуальних питань.

"Цю справу почала розглядати лише третя колегія суддів ВАКС – дві інших взяли самовідвід. Мені не хочеться вірити в чутки, що НАБУ і САП шукали тих суддів, які будуть прислухатись до них та ухвалювати політичні рішення. Європейский суд з прав людини завалений такими рішенням – але ж це були рішення "старих" українських  судів… Ми будемо робити публічним, в тому числі на міжнародному рівні, кожне порушення закону з боку суді Федорак та її колег", - пообіцяла адвокат.

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