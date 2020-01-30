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30 січня 2020, четвер, 11:11 37
Суспільство 2020-01-30T11:12:27+02:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народу" заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі

Депутат "Слуги народу" заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Євген Брагар, Скандал, Busfor
Євген Брагар. Фото: Facebook/Євген Брагар
Євген Брагар. Фото: Facebook/Євген Брагар

Нардеп від фракції "Слуга народу" Євген Брагар заступився за водія автобуса "Луцьк-Київ", який відмовив двом дівчатам вимкнути російський серіал під час поїздки. Про це депутат написав на сторінці Facebook.


Зазначимо, що пасажирки вийшли з автобуса після того, як отримали відмову водія вимкнути російський серіал. Дві дівчини їхали з Луцька до Києва з похорону військовослужбовця. 

Брагар заявив, що "не існує законодавчих обмежень щодо демонстрації фільмів під час перевезень в автобусі".

На думку депутата, те, що дівчата вирішили вийти після відмови припинити показ російського кінематографа, "зайвий раз доводить існування в нашій державі неприйняття позицій інших людей і культурної нетерпимості".

"Мене, як народного депутата, схвилювала ця новина, а особливо положення, в якому знаходиться водій. Він не порушив жодного закону і своїми діями (пропозицією запитати у інших пасажирів, хочуть вони дивитися цей серіал. - Ред.) демонстрував спробу знайти компроміс з незадоволеними пасажирами. Тому я не дозволю будь-які обмеження в бік водія з боку громадськості і зроблю неможливим спроби роботодавця притягнути його до відповідальності", - запевнив парламентарій.

Також Брагар заявив, що заклики про те, що російська мова не повинна звучати в Україні, є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які  порушують закон. З цього приводу він збирається звертатися в поліцію.

У свою чергу Busfor.ua написали Facebook, що в повному обсязі повернули гроші за поїздку двом пасажиркам.

Як повідомляли Українські Новини, пасажири обурені якістю сервісу російського Busfor в Україні.

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