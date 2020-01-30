Депутат "Слуги народу" заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі

Нардеп від фракції "Слуга народу" Євген Брагар заступився за водія автобуса "Луцьк-Київ", який відмовив двом дівчатам вимкнути російський серіал під час поїздки. Про це депутат написав на сторінці Facebook.



Зазначимо, що пасажирки вийшли з автобуса після того, як отримали відмову водія вимкнути російський серіал. Дві дівчини їхали з Луцька до Києва з похорону військовослужбовця.

Брагар заявив, що "не існує законодавчих обмежень щодо демонстрації фільмів під час перевезень в автобусі".

На думку депутата, те, що дівчата вирішили вийти після відмови припинити показ російського кінематографа, "зайвий раз доводить існування в нашій державі неприйняття позицій інших людей і культурної нетерпимості".



"Мене, як народного депутата, схвилювала ця новина, а особливо положення, в якому знаходиться водій. Він не порушив жодного закону і своїми діями (пропозицією запитати у інших пасажирів, хочуть вони дивитися цей серіал. - Ред.) демонстрував спробу знайти компроміс з незадоволеними пасажирами. Тому я не дозволю будь-які обмеження в бік водія з боку громадськості і зроблю неможливим спроби роботодавця притягнути його до відповідальності", - запевнив парламентарій.

Також Брагар заявив, що заклики про те, що російська мова не повинна звучати в Україні, є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які порушують закон. З цього приводу він збирається звертатися в поліцію.



У свою чергу Busfor.ua написали Facebook, що в повному обсязі повернули гроші за поїздку двом пасажиркам.

Як повідомляли Українські Новини, пасажири обурені якістю сервісу російського Busfor в Україні.