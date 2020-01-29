Льовочкіна розповіла в ПАРЄ, що злочини проти журналістів в Україні залишаються безкарними

Член Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат Верховної Ради України від фракції "Оппозіонная платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юлія Льовочкіна на пленарній сесії Асамблеї заявила, що злочини проти журналістів в Україні залишаються безкарними.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Зрозуміло, в кожній країні - свій медіаландшафт. Загрози безпеці журналістів і свободи ЗМІ також різні в різних державах, що ускладнює їх порівняння. Однак ми, парламентарії, не повинні допускати обмеження свободи ЗМІ та прав людини в жодній країні. Тому я закликаю держави-члени Ради Європи проявити солідарність і докласти всіх зусиль для захисту основного права на свободу слова на національному та міжнародному рівнях. Я переконана, що тільки спільні зусилля дозволять забезпечити ефективний захист "екосистеми ЗМІ" від загроз перешкоджання діяльності журналістів", – сказала Льовочкіна.

У своєму виступі член Моніторингового комітету ПАРЄ нагадала про місію журналістики, і відповідно, особливу ​​роль журналістів. Вона зазначила, що журналісти є нашими важливими союзниками, які допомагають у побудові відкритого суспільства і як дзеркало відображають реальність, яку ми не завжди помічаємо.

За її словами, останні дані всесвітньо відомих неурядових організацій викликають серйозну стурбованість у зв'язку з обмеженням свободи ЗМІ в усьому світі. Зокрема, ситуація у сфері ЗМІ сьогодні є тривожною у всіх пострадянських державах, Туреччині, Угорщині, Мальті.

"Будучи українським парламентарем, я не можу не визнати, що, на жаль, злочини проти журналістів у моїй країні залишаються безкарними. Список убитих журналістів із 1995 року великий, винні не понесли покарання. Лише у 2019 році громадськими організаціями було зафіксовано 243 порушення стосовно працівників ЗМІ в Україні, 172 із яких - фізичні напади, 1 журналіст був жорстоко вбитий. Більш того, 2 законопроекти - про медіа і про дезінформацію, представлені недавно українськими властями, призведуть до повного контролю влади над сферою мас-медіа, зловживань, цензури та кримінальної відповідальності для журналістів", – підкреслила Льовочкіна.

За підсумками обговорення, в якому брала участь Льовочкіна, ПАРЄ прийняла резолюцію №2317. У цьому документі Асамблея закликала уряди всіх країн-членів Ради Європи створити сприятливе середовище для роботи медіа та журналістів, а також переглянути національне законодавство.

"У Європі чудово розуміють, що під виглядом боротьби з тероризмом, забезпечення національної безпеки і громадського порядку дуже часто мають місце непропорційні заходи, спрямовані на те, щоб змусити журналістів мовчати. Якщо ми хочемо, щоб Україна сприймалася в Європі як цивілізована держава, до цих рекомендацій необхідно прислухатися і відмовитися від намірів ввести нові закони, що обмежують свободу слова", - прокоментувала прийняту резолюцію Юлія Льовочкіна.