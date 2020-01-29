Ініціатор імпорту російської електроенергії Герус очолив антирейтинг керівників енергетичної галузі, – ЗМІ

За даними Соціологічної групи "Рейтинг", від половини до двох третин опитаних не знають нічого про діяльність ключових посадових осіб з питань енергетики. При цьому кількість негативних оцінок їх роботи значно перевищує позитивні. Найбільш критично респонденти охарактеризували діяльність голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса - 27% опитаних оцінили її негативно та лише 3% - позитивно.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"58% нічого не знають про роботу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля. 20% оцінюють його роботу негативно, 14% - нейтрально, 3% - позитивно. 50% не знають про голову комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса. 27% оцінюють його роботу негативно, 14% - нейтрально, 3% - позитивно. 59% не знають про голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка. 20% оцінюють його діяльнысть негативно, 13% - нейтрально, лише 2% - позитивно", - йдеться у релізі "Рейтингу".

Соціологи констатували зменшення кількості тих, хто вважає Україну повністю енергетично незалежною країною.

"Лише 12% опитаних вважають Україну повністю енергетично незалежною країною. Половина опитаних вважають, що наша країна частково залежить в цьому питанні від інших держав, 23% - вважають її повністю залежною. Остання думка найбільш поширена серед найменш забезпечених та тих, хто виступає за вступ до Митного Союзу з Росією. За останні півтора року зменшилася кількість тих, хто стверджує, що Україна повністю енергетично незалежною (в липні 2018 року таких було 20%). Чверть опитаних вважають, що за останній рік Україна стала більше залежати від енергоресурсів інших держав, 17% - протилежної думки. 40% вважають, що нічого не змінилося. У липні 2018 року тих, хто вважав, що наша держава стає більш автономним в енергетиці, була чверть", - стверджують соціологи.

Українці критично сприймають відновлення імпорту електроенергії з Російської Федерації з 1 жовтня 2019 року. На думку більшості, це відбувається в інтересах олігархів.

"Майже дві третини опитаних не підтримують рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії, 29% - підтримують. Найбільш гострій критиці це рішення піддалося серед респондентів Заходу та Центру. Серед жителів Півдня та Сходу також це рішення було сприйнято неоднозначно. 65% вважають, що рішення про відновлення імпорту електроенергії з Росії вигідно в першу чергу олігархам. Лише 11% вважають, що воно принесе користь населенню України, 8% - промисловим підприємствам", - констатують результати дослідження.

Дослідження "Енергетична сфера України: соціологічні виміри" проводилося Соціологічною службою "Рейтинг" 18-23 грудня 2019 року.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом населеного пункту. Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.