Федерація роботодавців заявила про свавілля силовиків щодо "Укрлендфармінгу"

Федерація роботодавців України (ФРУ) заявила про тиск силових органів на Групу компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" у справі проти "VAB Банку", заручником чого стали 27 тис. працівників компанії.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ФРУ.

"Намагання правоохоронних органів реанімувати досудові розслідування суперечить курсу нової влади на створення висококваліфікованих робочих місць, в тому числі в агросекторі. Адже заручником таких дій стає доля 27 тисяч людей - працівників компанії, - йдеться в заяві на захист компаній Олега Бахматюка. - ФРУ виступає категорично проти чергової спроби правоохоронців паралізувати роботу підприємства, яке щорічно сплачує податки на суму понад 2,5 млрд гривень та витрачає на зарплати 3 млрд гривень, та підтримує вимоги, які містяться в зверненні до Президента України. Зі свого боку Федерація буде вживати усіх необхідних заходів, передбачених законодавством, аби припинити свавілля правоохоронних органів".

Йдеться про заяву власника та колективу Групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард", одного з найбільших українських агровиробників, до Президента України Володимира Зеленського, опублікована вчора, 28 січня.

В заяві зазначається, що компанія ще у 2013 році побудувала 2 найбільші в Євразії птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу - "Авіс" у Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області, а Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Генеральна прокуратура звинувачують підприємство в тому, що їх ніби не існує, що є абсурдом.

Так за зверненням НАБУ Генпрокуратура поновила 2 справи дво-трирічної давнини проти компанії "Авангард", які НАБУ тоді розслідувало і які було закрито. Йдеться про провадження №52016000000000112 від 20.04.2016 року та № 52017000000000362 від 01.06.2017 року, які закриті відповідно Генпрокуратурою України 06.12.2017 року та Головним слідчим управлінням Національної поліції (ГСУ НП) 20.06.2018 року.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (агрохолдинг "Авангард", Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України і є одними з найбільших платників податків в Україні. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.