Заборгованість iз зарплат наблизилася до історичного максимуму з 2001 року, – Льовочкін

Станом на 1 січня 2020 року заборгованість із зарплат перед українцями перевищила 3 ​​млрд гривень. За словами народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергія Льовочкіна, основна причина різкого зростання боргів перед працюючими громадянами – в прорахунках влади (зокрема, що призвели до кризи в промисловості і невиконання бюджету), а найгірші показники припадають на сферу освіти.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"У тому, що за один рік борги із зарплати зросли майже на 15%, винні обидва уряди – і той, який пішов, і то, який прийшов йому на зміну. Перший заклав тенденцію зростання заборгованості, другий її посилив. Причому найгіршою галуззю, де борги виросли відразу в 2,5 рази, стала освіта – а це вже безпосередня відповідальність Кабінету Міністрів. Те ж стосується сфери наукової, професійної та технічної діяльності, де заборгованість зросла в півтора рази", – повідомив Сергій Льовочкін.

За словами політика, в експортоорієнтованих галузях теж істотно зросла заборгованість із зарплати: у видобувній промисловості на 53,1%, в металургії – 47,9%, в сільському господарстві на 42,1%. Це сталося на тлі падіння їхнiх доходів в умовах зміцнення гривні.

Заборгованість iз зарплат. Фото: lovochkin.org

"Критичною також є ситуація із заборгованістю шахтарям. Те, що вона, незважаючи на всі надбавки в бюджеті, – і то тільки після масових акцій протесту і тиску з боку "Опозиційної платформи - За життя", – виросла за рік на 53%, в тому числі по економічно активних підприємствах в 2,6 рази, – це вирок неефективній політиці влади в цій галузі", – додав він.

"Незбалансоване, непрофесійне управління економікою призводить до того, що люди не можуть отримати те, що заробили. Йдеться переважно про економічно активні підприємства, темпи зростання зарплатної заборгованості на яких майже в два рази вищi, ніж в цілому по економіці. І це вже не кажучи про збереження високого безробіття. 3 млрд гривень боргів на тлі високих доходів чиновників, які виплачуються вчасно, – це констатація нездатності уряду вирішувати соціально-економічні проблеми комплексно. Тому питання про посилення керівництва економікою професіоналами повинно бути поставлене вже найближчим часом", – резюмував нардеп.