НКРЕКП "забула" записати в правила обов'язок Ахметова і інших експортерів платити тариф "Укренерго"

Пільги для експортерів електроенергії збільшують дефіцит коштів на виплати виробникам по "зеленому" тарифу. Про це в "Бізнес. Цензорі" написав народний депутат Дмитро Кисилевський ("Слуга народу"), передають "Наші гроші".

З 1 липня в Україні стартувала нова модель ринку електроенергії, тепер держава регулює лише деякі тарифи, наприклад, для населення чи "зелені" тарифи. Джерелом їх покриття визначено тариф компанії "Укренерго", яка управляє енергетичною системою та здійснює передачу електроенергії високовольтними лініями електричних передач.

Раніше всі учасники ринку купували електроенергію у державного підприємства "Енергоринок" по так званій оптово-ринковій ціні (ОРЦ), куди було включено тарифі "Укренерго". Проте у нових правилах ринку чиновники попереднього складу НКРЕКП на чолі з Оксаною Кривенко (була призначена за часів президента Петра Порошенка) не вказали, що і надалі всі мають сплачувати цей тариф "Укренерго". І експортери електроенергії перестали сплачувати такий тариф, фактично отримавши нову пільгу. При тому, що виплати по "зеленому" тарифу постійно зростають, збільшується дефіцит коштів.

У сусідній Словаччині трейдери, які здійснюють експорт в Україну, сплачують такий тариф своєму системному оператору у розмірі 0,8 євро за МВт-год. А також платять імпортне мито 2% вже із української сторони до українського бюджету.

Від "Наших грошей"

В 2019 році Україна збільшила експорт електроенергії на 14% до $379 млн. Найбільшим покупцем української електроенергії була Угорщина. Експорт відбувається через Бурштинський енергетичний острів, на якому розташовані електричні мережі Бурштинської теплової електростанції (ТЕС), він синхронізований з європейською енергосистемою.

Бурштинська ТЕС належить АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова та є основним виробником електроенергії для енергоострову (близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні). Експортує електроенергію ТОВ "Д.Трейдінг" Ахметова, якій також належать найбільші обсяги річного перетину для імпорту е/е з Росії та Білорусії.

З листопада 2019 року "Д. Трейдінг" Ахметова перестало платити за користування за транспортування електроенергії магістральними лініями у листопаді, борг компанії на 10 січня склав 362, 50 млн грн.. А загалом компанії з групи "ДТЕК" заборгували на той час 544,48 млн грн.., що складає майже половину загального боргу перед компанією "Укренерго". Борги компанії вже спровокували зупинку з осені виплат по зеленим тарифам домашнім СЕС в західних областях України. При цьому крупні промислові виробник відновлювальної енергетики продовжують отримувати виплати. Найбільшим гравцем на ринку виробництва сонячної та вітрової електроенергії є група компаній "ДТЕК"

В 2020 році відновлювальні джерела електроенергії в Україні вироблять 15 млрд кВт-год електроенергії отримають за неї 42,5 млрд грн., що складає майже 20% грошей енергоринку. "Зелений" тариф в Україні прив’язаний до євро та є одним з найвищих в світі.