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29 січня 2020, середа, 13:35 229
Верховна Рада і партії 2020-01-29T13:38:34+02:00
Українські Новини
На Сумщині "Наш край" очолив голова облради Володимир Токар

На Сумщині "Наш край" очолив голова облради Володимир Токар

Надежда Комендантова
Наш край, Партия
Наш край. Фото: прес-служба
Наш край. Фото: прес-служба

Голова Сумської облради Володимир Токар очолив партію "Наш край" в області. Про це було повідомлено на брифінгу для ЗМІ, в якому взяли участь Токар, а також співголови партії Олександр Мазурчак та Сергій Шахов.

Новобраного голову Сумської обласної організації "Нашого краю" представив співголова партії Олександр Мазурчак.

"Сьогодні партія "Наш край" — один із лідерів на місцевих виборах. За результатами виборів в об’єднаних територіальних громадах у минулому році “Наш край” закріпився у трійці лідерів. На сьогодні партію "Наш край" представляють понад 3700 депутатів у місцевих радах, а також близько 100 міських, селищних та сільських голів. І наша команда щодня розширюється! Сьогодні до неї долучився Володимир Токар", – відзначив Олександр Мазурчак.

У свою чергу Володимир Токар пояснив, чому долучився до "Нашого краю".

"За партію говорять її справи, а не слова. І результати виборів у громадах свідчать, що люди бачать та обирають тих, кому варто довіряти. Саме тому я вирішив приєднатися до партії, яка представляє людей справи, професіоналів та господарників. "Наш край" – це розвиток Сумщини!", – зазначив він.

Наш край. Фото: прес-службаНаш край. Фото: прес-служба

Співголова партії "Наш край", народний депутат Сергій Шахов зазначив, що для партії дуже важливо, щоб у кожному регіоні на чолі її осередків стояли професіонали, яким довіряють люди.

"Це, безумовно, посилення нашої партії на Сумщині", – наголосив Сергій Шахов.

За результатами виборів в об’єднаних територіальних громадах минулого року "Наш край" закріпився у трійці лідерів. На сьогодні партію "Наш край" представляють 3745 депутатів у місцевих радах та 82 міських, селищних і сільських голови.

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