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  • Підозрюваний у незаконному збуті 56 кг ртуті в Рівному вийшов з СІЗО після внесення 126 тис. гривень застави
29 січня 2020, середа, 12:56 11
Події 2020-01-29T13:02:25+02:00
Українські Новини
Підозрюваний у незаконному збуті 56 кг ртуті в Рівному вийшов з СІЗО після внесення 126 тис. гривень застави

Підозрюваний у незаконному збуті 56 кг ртуті в Рівному вийшов з СІЗО після внесення 126 тис. гривень застави

Василь Трухан
Ртуть

Підозрюваний у незаконному збуті ртуті 27 січня у Рівному вніс 126 тис. гривень застави і вийшов із СІЗО.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

«Розмір застави, визначений Рівненським міським судом, склав 126 тис. гривень», - йдеться в повідомленні.

Клопотання слідчого про обрання 45-річному жителю обласного центру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд задовольнив частково, призначивши заставу у вищевказаному розмірі.

Згідно з повідомленням, 23 січня рівнянин на території автостоянки біля автостанції збув 56 кг ртуті, за продаж якого отримав 20 тис. доларів сша та 50 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної групи.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України блокувала спробу збуту в Рівному 56 кг ртуті.

Контррозвідка СБУ встановила, що 3 підозрюваних, серед яких колишній співробітник органів прокуратури, організували нелегальний бізнес з продажу ртуті.

Токсичний "товар" вони збували великими партіями в різних регіонах України.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії, в тому числі на території інших областей.

Встановлюються джерела походження особливо небезпечної отруйної речовини.

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