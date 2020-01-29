Поліція почала розслідувати повідомлення про мінування Личаківського цвинтаря у Львові

Поліція почала розслідувати повідомлення про мінування Личаківського цвинтаря у Львові. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

Повідомлення про мінування надійшло 28 січня о 22:42.

На місце події прибули вибухотехніки, поліція і медики, евакуація не проводилася.

Пошуки завершилися 29 січня в 2:00, вибухівка не виявлено.

За цим фактом слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Личаківське кладовище - історико-меморіальний музей-заповідник у Львові в історичній місцевості Личаків, одне з найстаріших цвинтарів.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України підозрює затриманих за звинуваченням у підриві Меморіалу орлят на Личаківському цвинтарі у Львові в спробі підпалу польського автобуса.

Невідомі 13 березня 2018 року ввечері кинули вибухівку у польського меморіалу на Личаківському цвинтарі у Львові.

На місці вибуху утворилася воронка діаметром 0,3 м.

В результаті вибуху потерпілих немає, могили не пошкоджені.

Вибух стався в 20 м від польського Меморіалу львівських орлят.

За попередніми даними, для підриву невідомі використовували гранату РГД-5.