Зниження платіжок на комуналку стало виконанням передвиборчої обіцянки Зеленського, - політолог

Зниженням платіжок на комуналку, яке ще в грудні минулого року ініціював прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, нинішня влада виконала один з головних пунктів своїх передвиборних обіцянок. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політичний експерт Павло Кутуєв.

"Багато знайомих отримали за грудень платіжки на тепло, у яких зазначено "урізані" суми. Хто-б що не говорив, але прийшли платіжки менше на кілька сотень гривень. У когось це може і викличе посмішку, але для бабусі, яка отримує пенсію 1700 грн, 300 гривень економія - дуже відчутна. Тобто виходить, що Кабмін таки знизив комуналку. Інша справа - як. Не всі розуміли, як саме ціна стала дешевше, адже в платіжці тариф залишився незмінним, а ціна нижча. Але як виявилося, є виноска з поясненням про знижку. Коротше, там є невелика складність з розумінням процедури, але тут головне - результат. Платіжка дешевше, а все інше - не має значення", - зазначив експерт.

За його словами, платіжки перерахували вже в більш ніж 140 міст, включаючи Київ. Він також додав, що вперше за багато років, коли чинна влада не піднімає тарифи, а навпаки - зменшує.

“Без применшення, зниження платіжки за грудень для кабміну Гончарука - це турбо досягнення. Я спочатку взагалі скептично поставився. Сама ініціатива, ясна річ хороша, але сумніви були якраз в можливості реалізації. Виявилося - змогли. Ще з плюсів: це перша влада, яка знижує, а не підвищує тарифи. Зеленському одну галочку на виконання передвиборних обіцянок. Гончаруку плюс за швидкість і здатність до виконання поставлених завдань", - написав політолог.

За словами експерта, Кабмін своєю постановою дав механізм для зниження комунальних платежів, але реально втілювати його в дію повинні самостійно органи місцевої влади і підприємства теплокомуненерго.

“Але не всі це роблять. Частина обґрунтовано не можуть перерахувати платіжки – вони працюють не на газі, а на інших матеріалах, наприклад, вугіллі. На вугілля знижки не було, робили процедуру по газу. Але деякі підприємства не знижують з інших причин, тому, що комусь з власників це не вигідно", - підсумував Павло Кутуєв.