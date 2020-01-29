Сьогодні вшановують пам'ять Героїв Крут

На Лук'янівському кладовищі відбудеться вшанування пам'яті Героїв Крут.

Учасники заходу покладуть квіти до могил Володимира Наумовича та Володимира Шульгіна, випускників київського Університету ім. Святого Володимира, які загинули під станцією Крути у нерівному бою з підрозділом російської Червоної гвардії під керівництвом есера Михайла Муравйова.

Також відбудеться покладання квітів до могил українських поетів Олександра Олеся та Олега Ольжича, які перепоховані на Лук'янівському кладовищі.

29 січня 1918 року, близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже чотирьохтисячний армії більшовиків.

Цей бій тривав 5 годин між чотиритисячним підрозділом російської Червоної гвардії під керівництвом есера Михайла Муравйова та загоном з київських курсантів і козаків "Вільного козацтва".

Бій став важливою частиною української історичної пам'яті, а через заборони теми у радянський час і мало збереглося достовірної інформації.

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Як повідомляли Українські Новини, у Києві з'явився мурал, присвячений героям Крут.

В минулому році в Києві пройшов смолоскипний марш на честь Героїв Крут.