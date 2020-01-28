Волинська область призупинила заняття в 7 школах через грип та ГРВІ

Волинська область констатує призупинення навчання в 7 установах загальної середньої освіти у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ. Про це Українським Новинам повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

Школи знаходяться у Камінь-Каширському, Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах.

найвища активізація епідемічного процесу спостерігається в 4 районах області, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу (Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешвском районах) і в місті Нововолинськ.

Зростання захворюваності викликаний збільшенням хворих у всіх вікових групах, але найбільше зростання спостерігається серед дітей у віці від 5 до 17 років (на 40%).

протягом минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло близько 5,7 тис. осіб, що на 1,3 тис. осіб більше, ніж тижнем раніше.

Приріст захворюваності становить 29%.

З числа хворих майже 3,5 тис. - це діти до 17 років (61%).

Кількість госпіталізованих з приводу грипу ГРВІ збільшилася вдвічі і становить 227 осіб (4% від захворілих, з них 67% - діти).

З початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 року) вже перехворіли понад 79 тис. жителів області - це 7,7% населення.

Як повідомляли Українські Новини, Київ призупинив заняття в 1 школі повністю та 8 частково із-за грипу та ГРВІ.