Прокуратура передає до суду справу екс-мера Ірпеня Карплюка. Він почав розпродаж майна

Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування справи про розтрату бюджетних коштів колишнім міським головою одного з міст Київської області. Справа розслідувалася під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Офісу Генпокурора.

"За даними слідства, зазначена особа, ймовірно, розтратила кошти місцевого бюджету на розробку проектно-кошторисної документації будівництва парку, розуміючи, що парк вже функціонує. Зазначені дії завдали міській раді збитки на суму 252 тис. гривень", - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Виходячи з інформації, що міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, мова йде про міського голову м. Ірпінь (Київська область), яким на момент вчинення описаних дій був Володимир Карплюк. Зокрема, згідно з судовим рішенням, Карплюк та Комунальне підприємство (КП) "Ірпіньжитлоінвестбуд" 24.10.2016 уклали договір підряду на проведення проектних робіт на об'єкті "Будівництво парку "Центральний" на загальну суму 252 111,42 гривень. Однак слідство встановило, що відкриття парку відбулося влітку 2016 року, а яких-небудь документів, що встановлюють виконання проектних робіт саме комунальним підприємством, не знайшлося.

Наступною процесуальною стадією після завершення досудового розслідування є передача справи до суду.

Напередодні на сторінці у соціальній мережі Facebook місцевого брокера нерухомості компанії "Капитал Восток" з'явилася пропозиція придбати торгово-офісну будівлю загальною площею 1 100 кв. м з вітринним фасадом і земельною ділянкою на 1 000 кв. м з комунікаціями за адресою вул. Грибоєдова, 8А у м. Ірпінь. За даними ЗМІ, цей торговий центр (ТЦ) належить Ларисі Карплюк - колишній дружині мера, на яку він записував своє майно, поки був міським головою.

Раніше це ж агентство виставило на продаж земельну ділянку площею 9 000 кв. м біля житлового комплексу (ЖК) Rich Town з цільовим призначенням "будівництво багатоквартирного будинку". За даними ЗМІ, до цієї ділянки також мав відношення Володимир Карплюк, оскільки на її території повинна була будуватися ще одна секція комплекса.

Компанія також виставила на продаж ділянку на вул. Підгірній під офісну або адміністративну будівлю, яка виходить на набережну Ірпеня і теж має відношення до колишнього мера Карплюка.