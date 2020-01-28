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28 січня 2020, вівторок, 17:21 5
Верховна Рада і партії 2020-01-28T17:45:02+02:00
Українські Новини
Бойко закликав уряд евакуювати громадян України з Китаю через коронавірус

Бойко закликав уряд евакуювати громадян України з Китаю через коронавірус

Ірина Дорофейчук
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Китай, Коронавірус
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи ситуацію з поширенням в Китаї пневмонії, що викликана новим різновидом коронавіруса, заявив, що український уряд має забезпечити виїзд з КНР тих українських громадян, які хочуть повернутися додому.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми бачимо, що ситуація з поширенням нового вірусу в Китаї з кожним днем ​​погіршується. На сьогодні вже зареєстровано понад 4,5 тис. хворих, і, на жаль, зростає кількість смертей. Ми вважаємо, що в таких умовах уряду необхідно надати українським громадянам реальну допомогу. Ми вимагаємо, щоб найближчим часом було вирішено питання з організацією виїзду з КНР тих українських громадян, які хочуть покинути територію країни, але не мають такої можливості", – сказав Бойко.

Політик прокоментував дані Міністерства закордонних справ України про те, що на консульському обліку в Китаї знаходиться лише близько 600 українських громадян.

"У реальності цифра може бути набагато більшою. Туристи, студенти, люди, які приїхали за трудовими контрактами – їм потрібно допомогти. Необхідно організувати роботу консульств України в Китаї з тим, щоб прийняти заявки і звернення від громадян, які бажають виїхати з КНР. Визначити, скільки необхідно для цього транспортних засобів, узгодити з китайською стороною і направити літаки у Китай. А тут, по прильоту, провести медичний огляд і за необхідності надати медичну допомогу", – зазначив Бойко.

Нагадаємо, за останніми даними, в Китаї кількість хворих на пневмонію, викликана новим різновидом коронавіруса, перевищила 4 500 осіб, з них 106 померли.

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