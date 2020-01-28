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28 січня 2020, вівторок, 14:58 10
Суспільство 2020-01-28T17:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленська була присутня на 1-му засіданні оновленої ради "Мистецького арсеналу"

Зеленська була присутня на 1-му засіданні оновленої ради "Мистецького арсеналу"

Ірина Дорофейчук
Олена Зеленська, Мистецький Арсенал
Олена Зеленська. Фото: artarsenal.in.ua
Олена Зеленська. Фото: artarsenal.in.ua

У понеділок, 27 січня, відбулося засідання нового складу Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua", посилаючись на прес-службу музейного комплексу.

Фото: artarsenal.in.uaФото: artarsenal.in.ua

Як зазначається, дирекція "Мистецького арсеналу" ознайомила присутніх зі попередніми рішеннями Ради розвитку, процесом оновлення стратегії, планам на 2020 рік та фінансовими викликами, які стоять перед Інститутом в цьому році в зв'язку з недофінансуванням статутної діяльності, інвестиційного проекту з реконструкції та дисконтуванням кредитних зобов'язань. 

Фото: artarsenal.in.uaФото: artarsenal.in.ua

Присутні обговорили питання форми управління "Мистецьким арсеналом", рекомендували своє бачення розвитку установи. Зокрема, голова Ради розвитку, міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський зазначив: "Для того, щоб зробити "Мистецький арсенал" справжнім об'єктом національного значення, нам треба забезпечити йому сталий розвиток. Зрозуміти, яких ресурсів потребує ця інституція, які б забезпечили їй цю сталість. Зараз же питання полягає в тому, що "Арсеналу" не вистачає фінансування навіть на існування, про розвиток не йдеться. І це головна проблема".

Бородянський висловив намір обговорити питання фінансування "Арсеналу" з Міністерством фінансів, а також підняти це питання на найближчому засіданні уряду.

Результатом засідання стали кілька рішень, зокрема Рада розвитку "Мистецького арсеналу" домовилася:

  • Звернутися з листом до уряду і до Президента із проханням розглянути питання боргових зобов'язань "Мистецького арсеналу" в розмірі 120 млн гривень та сприяти його вирішенню.
  • Звернутися листом до Міністерства розвитку економіки з проханням надати пояснення про припинення фінансування в рамках інвестиційного проекту на 2020 рік і розглянути можливість відновити його фінансування як невідкладно необхідного для існування інституції.
  • Члени Ради розвитку активно приєднаються до розробки стратегії і зберуться в квітні для її затвердження.

Рада розвитку "Мистецького арсеналу" аналізує потреби суспільства в сфері культури та готує пропозиції Президенту України про розвиток інституту як сучасного культурно-просвітницького центру України.

Фото: artarsenal.in.uaФото: artarsenal.in.ua

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради розвитку "Мистецького арсеналу" 13 січня 2020 року. Згідно з указом очолив раду "Мистецького арсеналу" міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. До ради також увійшла дружина Президента Олена Зеленська.

Раніше повідомлялось, що Олена Зеленська в коричневому светрі прикрасила ялинку та розповіла про випробування 2019 року.

Також Зеленська зустрілася в Баку з представниками Українського жіночого бізнес-клубу.

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