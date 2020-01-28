Рада зобов'язана використовувати майданчик ПАРЄ для діалогу, – Льовочкіна

Член Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат Верховної Ради України від фракції "Оппозионная платформа - За життя" Юлія Льовочкіна переконана, що український парламент зобов'язаний використовувати майданчик ПАРЄ для ведення діалогу з метою вирішення найбільш актуальних проблем України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Льовочкіна нагадала, що Рада Європи – організація, яка займається питаннями прав людини, демократії, верховенства права.

Міністерство закордонних справ України повноцінно бере участь у роботі Комітету міністрів, одному з двох статутних органів Ради Європи. У той же час, українська парламентська делегація на даний момент є "делегацією одного питання". Такі дії делегації України в ПАРЄ в нинішніх умовах є нелогічними.

"Президент України говорить, що для досягнення результатів необхідний діалог на всіх рівнях. Він веде прямі переговори з президентом Росії, і це дало свої результати: звільнили частину полонених, звільнили моряків, повернули кораблі, - зазначила народний депутат. Разом з тим вся ця логіка втрачається, коли справа доходить до парламенту. Парламентська делегація відмовляється від контактів і діалогу - єдино можливого шляху вирішення питання. Діалог повинен проводитися на рівні президентів, урядів, МЗС, парламентів, громадянського суспільства, експертів та бізнесу. Інакше ми це питання не вирішимо", – підкреслила Льовочкіна.

За її словами, діалог може вестися по широкому спектру питань, але найбільш розумним було б на полях ПАРЄ створити – можливо, із залученням європейських колег – майданчик для розв'язання найбільш актуальних проблем.

"Головні завдання - це гуманітарні питання, гуманітарна ситуація на території, де йде конфлікт, ситуація з правами людини на сході України та в Криму. Ми повинні внести свій вагомий внесок у вирішення цих питань", – резюмувала Юлія Льовочкіна.